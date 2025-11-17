Фигурантка дела о хищениях на фестивале «Время героев» останется в СИЗО до декабря

Верховный суд Республики Башкортостан оставил под стражей предпринимательницу Гульнару Юрину, которая является фигуранткой уголовного дела о растрате бюджетных средств. Согласно решению суда, срок ее ареста продлен как минимум до 6 декабря 2025 года.

По версии следствия, Гульнара Юрина причастна к хищению средств, выделенных Министерством культуры РБ на организацию песенного фестиваля «Время героев» в 2023 году. Расследование этого дела напрямую связано с деятельностью директора Государственного концертного зала «Башкортостан» и народного артиста республики Вильдана Яруллина, который с сентября находится под домашним арестом.

В основе обвинения лежит контракт на сумму 33,5 миллиона рублей, заключенный на подготовку конкурса. Следствие полагает, что фирма Юриной предоставляла заказчику фиктивные отчеты о выполненных работах по завышенной стоимости, что нанесло ущерб республиканскому бюджету. После возбуждения уголовного дела ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с компанией предпринимательницы.

Вильдана Яруллина следственные органы подозревают в нескольких эпизодах противоправной деятельности. Помимо дела, связанного с фестивалем, ему вменяется заключение контракта с организацией Юриной на 9,8 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Также, по данным следствия, он мог присвоить не менее 200 тысяч рублей из премий, начисленных сотрудникам концертного зала.

На фоне расследования Вильдан Яруллин, являющийся также совладельцем золотодобывающего предприятия, выражал желание отправиться в зону СВО. Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, на официальном сайте ГКЗ «Башкортостан» он по-прежнему указан в должности директора.

Нынешний скандал стал одним из нескольких крупных коррупционных дел в республике за последнее время. Летом 2025 года правоохранительные органы раскрыли схему хищения 26 миллионов рублей, выделенных из бюджета на создание глэмпингов. Это привело к аресту руководства республиканского Центра развития туризма и отставке министра предпринимательства и туризма Зухры Гордиенко.

Сам открытый республиканский конкурс исполнителей патриотической песни «Время героев» проводится в Уфе с 2023 года. Мероприятие, заявленной целью которого является патриотическое воспитание, оказалось в центре финансового расследования, которое продолжает развиваться.