0
5 часов
Криминал

Фигурантка дела о хищениях на фестивале «Время героев» останется в СИЗО до декабря

Верховный суд Республики Башкортостан оставил под стражей предпринимательницу Гульнару Юрину, которая является фигуранткой уголовного дела о растрате бюджетных средств. Согласно решению суда, срок ее ареста продлен как минимум до 6 декабря 2025 года.
Гульнара Юрина
©ФСБ Башкирии

По версии следствия, Гульнара Юрина причастна к хищению средств, выделенных Министерством культуры РБ на организацию песенного фестиваля «Время героев» в 2023 году. Расследование этого дела напрямую связано с деятельностью директора Государственного концертного зала «Башкортостан» и народного артиста республики Вильдана Яруллина, который с сентября находится под домашним арестом.

В основе обвинения лежит контракт на сумму 33,5 миллиона рублей, заключенный на подготовку конкурса. Следствие полагает, что фирма Юриной предоставляла заказчику фиктивные отчеты о выполненных работах по завышенной стоимости, что нанесло ущерб республиканскому бюджету. После возбуждения уголовного дела ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с компанией предпринимательницы.

Вильдана Яруллина следственные органы подозревают в нескольких эпизодах противоправной деятельности. Помимо дела, связанного с фестивалем, ему вменяется заключение контракта с организацией Юриной на 9,8 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Также, по данным следствия, он мог присвоить не менее 200 тысяч рублей из премий, начисленных сотрудникам концертного зала.

На фоне расследования Вильдан Яруллин, являющийся также совладельцем золотодобывающего предприятия, выражал желание отправиться в зону СВО. Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, на официальном сайте ГКЗ «Башкортостан» он по-прежнему указан в должности директора.

Нынешний скандал стал одним из нескольких крупных коррупционных дел в республике за последнее время. Летом 2025 года правоохранительные органы раскрыли схему хищения 26 миллионов рублей, выделенных из бюджета на создание глэмпингов. Это привело к аресту руководства республиканского Центра развития туризма и отставке министра предпринимательства и туризма Зухры Гордиенко.

Сам открытый республиканский конкурс исполнителей патриотической песни «Время героев» проводится в Уфе с 2023 года. Мероприятие, заявленной целью которого является патриотическое воспитание, оказалось в центре финансового расследования, которое продолжает развиваться.

Похожие записи
-1
17.11.2025
Новости

Глава Госсобрания Башкирии получил одну из высших государственных наград РФ

Константин Толкачев
Президент России Владимир Путин отметил многолетнюю работу председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, подписав указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
0
17.11.2025
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

девушка лежит с простудой
В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций.
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

руки в наручниках
Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

наручники на решетке
41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который
0
17.11.2025
Происшествия

В Башкирии случайно обнаружили «невидимого убийцу», травившего людей в их собственных домах

нефтяные резервуары
Массовые жалобы на головные боли от жителей деревень Чегодаево и Сухоречка в Бижбулякском районе получили официальное объяснение. Как установил Россельхознадзор по РБ, причиной стал открытый шламонакопитель
0
17.11.2025
Здоровье

«Усилили контроль»: как глава Минздрава РБ ответил на претензии прокуратуры о нехватке лекарств

лекарственные препараты
Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении регионального Минздрава из-за перебоев в снабжении жителей жизненно важными препаратами. По данным надзорного ведомства, пациенты, включая диабетиков
0
17.11.2025
Новости

«Хочу мягко подготовить тетю»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о трагической вести с зоны СВО

Рустам Набиев
Известный общественный деятель из Уфы Рустам Набиев сообщил в своих социальных сетях о трагедии в семье. Его двоюродный брат, участвующий в специальной военной операции, перестал выходить на связь 8 сентября
0
17.11.2025
Новости

«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

курултай башкирии
В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.