Фигурантам дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии смягчили меру пресечения

Двум бывшим сотрудникам башкирского Госжилнадзора изменили меру пресечения. Одну выпустили из-под домашнего ареста, второго перевели из СИЗО домой.

Фигурантам громкого дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии внезапно смягчили условия. Информацией об этом поделилось издание РБК Уфа, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов. Теперь часть обвиняемых будет ждать приговора в более комфортных условиях.

Бывшей начальнице отдела стройнадзора Алие Насыровой повезло больше всех. Её освободили из-под домашнего ареста, который суд заменил на запрет определенных действий. Каких именно — пока не уточняется.

Её коллега, экс-эксперт пожарного надзора Ринат Мутигуллин, тоже сменил обстановку. Мужчина переезжает из камеры следственного изолятора в свою квартиру. Ему назначили домашний арест до 12 ноября.

Тем временем их предполагаемый руководитель, Артур Давлетшин, продолжает наблюдать за жизнью из-за решётки. Экс-главе ведомства продлили пребывание в СИЗО до 12 сентября.

Напомним, Давлетшина и его подчинённых задержали в декабре 2024 года. По версии следствия, чиновники организовали схему поборов с застройщиков. Речь идёт о суммах в 2 миллиона и 350 тысяч рублей за покровительство при сдаче объектов Ozon и пожарной части в Агидели.

Как сообщало УФСБ по Башкирии в феврале, в Госжилнадзоре годами работала целая система поборов с бизнеса. Под подозрение попали не только начальники, но и рядовые инспекторы, а в списке взяткодателей фигурируют известные в республике предприниматели.