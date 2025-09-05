0
5 часов
Криминал

Фигурантам дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии смягчили меру пресечения

Двум бывшим сотрудникам башкирского Госжилнадзора изменили меру пресечения. Одну выпустили из-под домашнего ареста, второго перевели из СИЗО домой.
задержание сотрудников Госжилнадзора
©следком Башкирии

Фигурантам громкого дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии внезапно смягчили условия. Информацией об этом поделилось издание РБК Уфа, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов. Теперь часть обвиняемых будет ждать приговора в более комфортных условиях.

Бывшей начальнице отдела стройнадзора Алие Насыровой повезло больше всех. Её освободили из-под домашнего ареста, который суд заменил на запрет определенных действий. Каких именно — пока не уточняется.

Её коллега, экс-эксперт пожарного надзора Ринат Мутигуллин, тоже сменил обстановку. Мужчина переезжает из камеры следственного изолятора в свою квартиру. Ему назначили домашний арест до 12 ноября.

Тем временем их предполагаемый руководитель, Артур Давлетшин, продолжает наблюдать за жизнью из-за решётки. Экс-главе ведомства продлили пребывание в СИЗО до 12 сентября.

Напомним, Давлетшина и его подчинённых задержали в декабре 2024 года. По версии следствия, чиновники организовали схему поборов с застройщиков. Речь идёт о суммах в 2 миллиона и 350 тысяч рублей за покровительство при сдаче объектов Ozon и пожарной части в Агидели.

Как сообщало УФСБ по Башкирии в феврале, в Госжилнадзоре годами работала целая система поборов с бизнеса. Под подозрение попали не только начальники, но и рядовые инспекторы, а в списке взяткодателей фигурируют известные в республике предприниматели.

Похожие записи
0
05.09.2025
Криминал

Обвиняемого в хищениях Вильдана Яруллина отпустили из СИЗО под домашний арест

вильдан яруллин за решеткой
Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин, которого обвиняют в махинациях на 33 млн, покинул СИЗО. Теперь он будет находится дома. Его подельница осталась за решёткой.
0
27.08.2025
Криминал

В Уфе посредника оштрафовали на 700 тысяч рублей за помощь в сокрытии производственной травмы

мужчина за столом
В Уфе осудили посредника, который помог экс-чиновнику за 50 тысяч рублей скрыть ампутацию пальца на заводе. Мужчине назначили штраф 700 тысяч рублей, но прокуратура считает это слишком мягким наказанием.
0
15.08.2025
Новости

Дело экс-чиновника Марзаева о взятке на 37 млн рублей поступило в суд Уфы

алан марзаев
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева передано в Ленинский районный суд Уфы.
0
14.08.2025
Криминал

Суд продлил арест экс-замглавы Ространснадзора по ПФО Тимуру Мухаметьянову

арест мухаметьянова
Бывшему замглавы Ространснадзора Тимуру Мухаметьянову задержится в СИЗО. Суд оставил его под стражей до октября. Чиновника обвиняют во взятках за проезд фур.
0
08.08.2025
Криминал

Суд в Уфе конфисковал у бывшего полицейского 54 миллиона рублей

пятитысячные рублевые купюры
Бывший водитель дежурной части в Уфе лишился более 54 млн рублей. Суд взыскал средства в доход государства, так как экс-полицейский не смог доказать их легальность.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.