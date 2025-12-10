0
43 минуты
Криминал

ФАС запретила фирме из Нефтекамска продавать бумагу «Нежная толстушка»

Управление ФАС по Татарстану обязало компанию «Да Юань» прекратить продажу туалетной бумаги «Нежная толстушка» из-за сходства с товаром конкурентов.
два рулона туалетной бумаги
©"ДА Юань" и НКБК

Антимонопольная служба Республики Татарстан вынесла решение в отношении производственной компании из Нефтекамска. Ведомство установило факт недобросовестной конкуренции со стороны башкирского предприятия. Организации выдано предписание прекратить введение товара в гражданский оборот.

Причиной разбирательства стало визуальное оформление туалетной бумаги под брендом «Нежная толстушка» (на башкирском языке — «Наҙлы тулыҡай»). Специалисты подтвердили, что дизайн упаковки до степени смешения схож с продукцией Набережночелнинского картонно-бумажного комбината. Производитель использовал аналогичную цветовую гамму, шрифтовое исполнение и расположение графических элементов.

Заявление в надзорный орган подало руководство Набережночелнинского КБК, которое производит свой товар с 2003 года. Представители комбината указали, что сходство упаковок может вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Покупатели могли приобретать продукцию нефтекамской фирмы, ошибочно принимая ее за изделие татарстанского завода.

Согласно материалам дела, объемы реализации спорной продукции были существенными. В 2024 году компания «Да Юань» продала 242,6 тысячи рулонов, выручив около 2 миллионов рублей. За истекший период 2025 года было реализовано порядка 70 тысяч единиц товара. Теперь предприятию отведен месяц на изъятие продукции из торговых сетей, в противном случае будет возбуждено административное дело.

Это не единственный случай внимания надзорных органов к башкирским компаниям за последнее время. Ранее вопросы у прокуратуры и антимонопольной службы возникали к деятельности ГУП «Башфармация». Предприятие проверяли на предмет соблюдения законодательства при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий, что привело к штрафным санкциям для должностных лиц.

Споры о защите интеллектуальной собственности и товарных знаков в регионе происходят регулярно. Эксперты отмечают, что дела о смешении продукции часто заканчиваются предписаниями о смене дизайна или полным запретом продаж. Владелец нефтекамской фирмы Рафит Хакимьянов имеет право оспорить решение ведомства в арбитражном суде в установленном законом порядке.

Похожие записи
0
10.12.2025
Криминал

Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

вильдан яруллин
Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
05.12.2025
Криминал

Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Алан Марзаев
Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.
0
04.12.2025
Новости

В Башкирии приставы очистили квартиру горожанки от 70 животных и одной вороны

животные в квартире
В Нефтекамске судебные приставы по решению суда изъяли у 46‑летней женщины 40 кошек, 30 собак и ворону из двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
03.12.2025
Происшествия

ГИБДД Башкирии: в Нефтекамске перевернулась скорая, есть пострадавшие

авто после дтп
В Нефтекамске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с «Ладой Грантой». Пострадали фельдшер и пациент, находившийся в салоне.
0
29.11.2025
Криминал

В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

подсудимый в зале суда
Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.
