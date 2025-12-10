ФАС запретила фирме из Нефтекамска продавать бумагу «Нежная толстушка»

Управление ФАС по Татарстану обязало компанию «Да Юань» прекратить продажу туалетной бумаги «Нежная толстушка» из-за сходства с товаром конкурентов.

Антимонопольная служба Республики Татарстан вынесла решение в отношении производственной компании из Нефтекамска. Ведомство установило факт недобросовестной конкуренции со стороны башкирского предприятия. Организации выдано предписание прекратить введение товара в гражданский оборот.

Причиной разбирательства стало визуальное оформление туалетной бумаги под брендом «Нежная толстушка» (на башкирском языке — «Наҙлы тулыҡай»). Специалисты подтвердили, что дизайн упаковки до степени смешения схож с продукцией Набережночелнинского картонно-бумажного комбината. Производитель использовал аналогичную цветовую гамму, шрифтовое исполнение и расположение графических элементов.

Заявление в надзорный орган подало руководство Набережночелнинского КБК, которое производит свой товар с 2003 года. Представители комбината указали, что сходство упаковок может вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Покупатели могли приобретать продукцию нефтекамской фирмы, ошибочно принимая ее за изделие татарстанского завода.

Согласно материалам дела, объемы реализации спорной продукции были существенными. В 2024 году компания «Да Юань» продала 242,6 тысячи рулонов, выручив около 2 миллионов рублей. За истекший период 2025 года было реализовано порядка 70 тысяч единиц товара. Теперь предприятию отведен месяц на изъятие продукции из торговых сетей, в противном случае будет возбуждено административное дело.

Это не единственный случай внимания надзорных органов к башкирским компаниям за последнее время. Ранее вопросы у прокуратуры и антимонопольной службы возникали к деятельности ГУП «Башфармация». Предприятие проверяли на предмет соблюдения законодательства при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий, что привело к штрафным санкциям для должностных лиц.

Споры о защите интеллектуальной собственности и товарных знаков в регионе происходят регулярно. Эксперты отмечают, что дела о смешении продукции часто заканчиваются предписаниями о смене дизайна или полным запретом продаж. Владелец нефтекамской фирмы Рафит Хакимьянов имеет право оспорить решение ведомства в арбитражном суде в установленном законом порядке.