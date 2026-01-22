Экспертиза подтвердила невменяемость отца, выбросившего дочь из окна в Уфе

Психиатрическая экспертиза установила, что 34-летний мужчина не осознавал свои действия. Уголовное дело передано в суд для назначения принудительного лечения.

Следственное управление СКР по Башкортостану завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Уфы. Мужчину, выбросившего свою малолетнюю дочь с балкона четвертого этажа, официально признали невменяемым. Согласно заключению комиссии экспертов-психиатров, в момент совершения преступления он страдал хроническим психическим расстройством и не мог руководить своими действиями.

Неадекватное поведение подозреваемого ©SHOT

Инцидент произошел 9 октября 2025 года в квартире жилого дома на улице Ульяновых. Обвиняемый остался дома с трехлетней дочерью, пока его супруга и старший сын находились в отъезде в Калининграде. По версии следствия, мужчина сначала нанес ребенку телесные повреждения, а затем сбросил девочку с балкона.

Пострадавшая выжила после падения, но получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи оперативно оказали ей помощь, после чего девочку перевезли спецбортом в московскую клинику. После длительного курса лечения и реабилитации состояние ребенка стабилизировалось. Сейчас девочка находится дома, к ней вернулась речь и двигательная активность.

Поведение обвиняемого вызвало вопросы у правоохранителей еще на этапе избрания меры пресечения. На судебном заседании мужчина не отвечал на вопросы, гримасничал и вел себя неадекватно. Установлено, что около 15 лет назад он уже обращался за психиатрической помощью из-за травмы головы, однако на диспансерном учете не состоял.

В связи с диагнозом уголовное дело направлено в суд не для вынесения приговора, а для применения принудительных мер медицинского характера. Мужчину ожидает помещение в специализированный стационар для прохождения интенсивного лечения.