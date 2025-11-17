Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей. Апелляционная жалоба экс-чиновника была отклонена, что делает вердикт окончательным.

Основанием для иска, поданного прокуратурой в феврале 2025 года, стали результаты проверки финансовой деятельности Мамаева после его ухода с государственной службы в 2020 году. Надзорное ведомство установило, что бывший чиновник не смог подтвердить законность происхождения крупных денежных средств и имущества, сообщается в объединённой пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, для сокрытия активов использовалось несколько схем. Во-первых, Мамаев, имея доверенность, активно приобретал иностранную валюту через банковский счёт, открытый на имя его сына, который на тот момент являлся студентом. Во-вторых, суд признал ничтожными сделки по отчуждению пяти квартир, жилого дома, гаражного бокса и коммерческого помещения. Эта недвижимость была переоформлена на родственников и знакомых по ценам значительно ниже рыночных.

Нынешнее решение суда стало итогом второй попытки прокуратуры обратить взыскание на имущество экс-чиновника. В 2021 году суд уже выносил постановление о конфискации 126 миллионов рублей, двух квартир в Уфе и земельных участков в Крыму, однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции тогда отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Дело Ильдуса Мамаева, занимавшего пост замминистра ЖКХ с 2014 по 2020 год, стало одним из многих в череде громких антикоррупционных расследований в Башкирии. За последний год из-за коррупционных нарушений в регионе были уволены более 20 должностных лиц.

Так, в 2024 году по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей был задержан экс-министр транспорта Александр Клебанов. Весной 2025 года фигурантом уголовного дела стал заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства республики Ильшат Ишмуратов, подозреваемый в получении «откатов» на 2,9 млн рублей.

Летом 2025 года, на фоне коррупционного скандала в отставку ушла министр предпринимательства и туризма Зухра Гордиенко. Её уход совпал с арестами в подведомственном «Центре развития туризма», где руководство обвиняется в хищении 27 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта на установку гостевых юрт.