37 минут
Криминал

Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
на осужденного надевают наручники
©Объединенная пресс-служба судов региона

Кировский райсуд Уфы отправил бывшего военного комиссара Юрия Алферова в колонию общего режима. Мужчину признали виновным в особо крупном мошенничестве, на котором он заработал миллионы бюджетных средств, пишет РБК-Уфа.

RuTube
©Объединенная пресс-служба судов региона

С 2016 по 2022 год военком Кировского и Ленинского районов вместе с подчиненным и знакомым коммерсантом фиктивно устраивали на работу «технических сотрудников». Людей не существовало, никакой помощи в призыве они не оказывали, зато зарплата им выплачивалась исправно.

Деньги за виртуальных работников получал директор подставной фирмы, который выставлял счета военкомату. Затем средства обналичивали и делили между участниками концессии. В итоге Министерство обороны не досчиталось почти 11,8 миллионов рублей.

Суд приговорил офицера к пяти годам лишения свободы. Кроме того, Алферову придется выплатить штраф в 1,8 млн рублей, а после отбытия наказания он еще три года не сможет занимать руководящие должности. Гражданский иск Минобороны тоже удовлетворен — 11 миллионов придется вернуть в казну.

Ранее мы рассказывали о деле Константина Выропаева — бывшего начальника отделения призыва Орджоникидзевского и Калининского районов. Его судили за взятки от хоккеистов «Салавата Юлаева», чтобы те смогли избежать службы в армии.

