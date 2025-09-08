Экс-полицейскому из Стерлитамака грозит до 12 лет за смертельное ДТП

Бывший сотрудник наркоконтроля из Стерлитамака пьяным спровоцировал ДТП, в котором погиб бизнесмен. Теперь экс-силовику грозит до 12 лет колонии.

Бывший работник наркоконтроля Юсуп Саттаров из Стерлитамака скоро окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. О передаче дела в суд сообщили в следкоме Башкирии. Мужчине вменяют пьяное вождение, повлекшее смерть человека.

Авария случилась вечером 11 января. По версии силовиков, Саттаров был нетрезв за рулём «Тойоты Камри» на Уфимском тракте. Его машина на скорости протаранила сзади «Мерседес». От мощного удара немецкий седан вышвырнуло на встречную полосу прямо под колёса «Ниссана».

Для водителя «Мерседеса», предпринимателя Тимура Мухаметьянова, эта поездка стала последней. Он скончался на месте. Человека, управлявшего «Ниссаном», госпитализировали в реанимацию с тяжёлыми травмами.

Сразу после столкновения Саттаров попытался провернуть хитрый план. Как выяснило следствие, он просил своего знакомого, сидевшего рядом, взять вину на себя. Бывший силовик сильно переживал за «негативные последствия по службе». Но приятель отказался становиться козлом отпущения, и обвиняемому пришлось дать признательные показания.

С карьерой в полиции всё равно пришлось попрощаться. Юсупа уволили из органов после внутренней проверки. На время расследования его отправили под стражу.

Родные рассказали, что в тот роковой день провожали Тимура в Уфу. Он ехал на день рождения к своей невесте. По их словам, мужчина совсем не употреблял алкоголь и был примерным водителем без единого штрафа. У погибшего остались мама и несовершеннолетняя сестра.