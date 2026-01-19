0
Экс-начальницу финотдела УФСИН Башкирии приговорили к 3,5 года колонии

Ленинский райсуд Уфы приговорил бывшую начальницу финотдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
на женщину надевают наручники
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

19 января 2026 года Ленинский районный суд Уфы вынес приговор Екатерине Эсауловой, бывшей начальнице финансово-экономического отдела УФСИН по Башкирии. Ее признали виновной в превышении полномочий: она собирала с подчиненных часть премий по приказу руководства.

©объединенная пресс-служба судов Башкирии
Приговор

Судья назначил Эсауловой 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденной запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения. Также суд лишил ее специального звания полковника внутренней службы.

Эсаулова признала вину и заключила досудебное соглашение с прокуратурой. Приговор в законную силу не вступил, защита может его обжаловать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Схема хищений

Следствие и суд выяснили, что преступление произошло в ноябре 2024 года. Эсаулова действовала по указанию своего начальника — руководителя управления Владислава Дзюбы.

Схема работала так: сотрудникам начисляли премии, а затем требовали вернуть часть денег наличными. Средства предназначались якобы для «представительских нужд управления». Как уточняет РБК Уфа, Эсаулова обязала четырех подчиненных сдать ей по 50 000 рублей с годовых выплат.

Зачистка в УФСИН

Силовики начали задержания в руководстве башкирского управления в конце 2024 года:

По версии следствия Дзюба потребовал через руководителей подразделений собрать 2,4 млн рублей. Деньги сдали 68 сотрудников. В октябре прокуратура утвердила обвинение по его делу.

После серии арестов ведомство получило нового руководителя. В июне 2025 года начальником УФСИН по Башкирии назначили Сергея Кудрявцева, который до этого возглавлял управление в Бурятии. В октябре его утвердили в должности.

