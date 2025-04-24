Экс-начальник вокзала Уфы получил 7,5 лет колонии за взятки от арендаторов

Его задержали при получении очередной суммы

Бывший руководитель железнодорожного вокзала Уфы отправится в тюрьму за систематические поборы с предпринимателей. Об этом 24 апреля сообщает Следственный комитет по Башкирии.

Пять лет — с 2018 по 2023 год — чиновник собирал ежемесячную дань с бизнесменов, арендовавших торговые точки. За 7-13 тысяч рублей в месяц он закрывал глаза на нарушения договоров и обеспечивал «зонтик безопасности». В итоге набежало более 900 тысяч рублей взяток.

Финал карьеры коррупционера оказался предсказуемым — его взяли с поличным сотрудники ФСБ при получении очередного «конверта». После задержания вокзального начальника отправили в СИЗО, а на его имущество — недвижимость, два автомобиля и наличные — наложили арест. Общая стоимость арестованного добра превысила 25 миллионов рублей.

Советский районный суд Уфы вынес суровый приговор: 7,5 лет колонии строгого режима, штраф в 2 миллиона рублей и запрет занимать руководящие должности в госкомпаниях на 4 года.

— На каждом шагу что не начальник так взяточник, куда катится Россия, начальник-взяточник, будет скоро синонимом, комментирует в соцсетях новость Ввс.

— Теперь ему столыпинский вагон и с этого же вокзала, — пишет Ирина Т.