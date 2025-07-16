Экс-главу УФСИН Башкирии оставили под домашним арестом

Бывшему начальнику УФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе, обвиняемому в превышении полномочий и поборах с подчиненных, продлили срок домашнего ареста. Он останется под этой мерой пресечения как минимум до конца лета ©Следком Башкирии
Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Управления ФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе. По информации РБК Уфа, он останется под арестом до 27 августа 2025 года. Защита уже обжаловала это решение.
Владислав Дзюба был задержан 9 апреля 2025 года по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ноябре 2024 года он потребовал от руководителей подразделений собрать с подчиненных часть выплаченных им премий. Таким образом было собрано 3,4 миллиона рублей с 68 сотрудников. Эти деньги, по данным следствия, предназначались на представительские расходы управления.
Изначально суд отправил Дзюбу под стражу в СИЗО. Однако 20 мая, по ходатайству следствия, меру пресечения изменили на домашний арест. Следователь отметил, что обвиняемый признал вину и активно содействует расследованию.
Владислав Дзюба возглавлял УФСИН по Башкирии с сентября 2020 года и был снят с должности в конце апреля 2025 года, уже находясь под следствием.
- Что конкретно означает его обвинение? Это взятка или просто хищение?
Юридически это ни то, ни другое. Владиславу Дзюбе предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это означает, что, по версии следствия, он использовал своё служебное положение и авторитет, чтобы заставить подчинённых совершить незаконные действия — отдать часть своих премий. «Корыстная заинтересованность» в данном случае заключается в желании создать некий неофициальный фонд для нужд, не предусмотренных бюджетом.
- Эта схема с поборами была его личной инициативой?
Дело Дзюбы стало кульминацией более крупного расследования. Фактически, он не был первым задержанным в этой цепочке. Ещё до его ареста по аналогичным обвинениям были задержаны его заместитель Евгений Макотин и начальник финансово-экономического отдела Екатерина Есаулова. Это говорит о том, что, по версии следствия, система поборов в управлении была поставлена на поток.
- На какие именно «представительские нужды» собирали деньги с 68 сотрудников?
Следствие установило, что собранные 3,4 миллиона рублей предназначались для расходов, которые не могли быть оплачены официально из бюджета ведомства. Обычно под такими нуждами подразумеваются затраты на приём делегаций, организацию неофициальных мероприятий, покупку подарков и другие подобные цели, не предусмотренные нормативным регулированием.
- Как удалось вскрыть такую схему на уровне целого управления?
Раскрытие аферы стало результатом совместной работы нескольких силовых структур. Расследование вели следователи Следственного комитета и оперативники ФСБ, но ключевую роль сыграло содействие со стороны Главного управления собственной безопасности ФСИН России. Это означает, что в выявлении коррупции в региональном управлении участвовала внутренняя служба безопасности самого пенитенциарного ведомства.
- Откуда родом Владислав Дзюба и как он оказался в Башкирии?
Владислав Дзюба — не местный. Он родился в Иркутской области. Его карьера в уголовно-исполнительной системе развивалась постепенно: он работал на различных должностях в Иркутской и Сахалинской областях, с 2009 года был заместителем начальника УФСИН по Сахалинской области. В 2014 году он возглавил УФСИН по Якутии, а в сентябре 2020 года был назначен на должность начальника Управления ФСИН по Башкирии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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