Экс-главу УФСИН Башкирии оставили под домашним арестом

Бывшему начальнику УФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе, обвиняемому в превышении полномочий и поборах с подчиненных, продлили срок домашнего ареста. Он останется под этой мерой пресечения как минимум до конца лета

Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Управления ФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе. По информации РБК Уфа, он останется под арестом до 27 августа 2025 года. Защита уже обжаловала это решение.

Владислав Дзюба был задержан 9 апреля 2025 года по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ноябре 2024 года он потребовал от руководителей подразделений собрать с подчиненных часть выплаченных им премий. Таким образом было собрано 3,4 миллиона рублей с 68 сотрудников. Эти деньги, по данным следствия, предназначались на представительские расходы управления.

Изначально суд отправил Дзюбу под стражу в СИЗО. Однако 20 мая, по ходатайству следствия, меру пресечения изменили на домашний арест. Следователь отметил, что обвиняемый признал вину и активно содействует расследованию.

Владислав Дзюба возглавлял УФСИН по Башкирии с сентября 2020 года и был снят с должности в конце апреля 2025 года, уже находясь под следствием.