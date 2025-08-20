Главная » Криминал
Экс-главу Бирска Викторию Бурдину оставили в СИЗО до сентября

Чиновницу обвиняют в двух преступлениях: превышении полномочий и взятке
виктория бурдина
©администрация Бирска

Верховный суд Башкортостана оставил бывшую главу администрации Бирска Викторию Бурдину в СИЗО. Она пробудет под арестом как минимум до 14 сентября. Суд отклонил её жалобу на меру пресечения, сообщает РБК-Уфа.

Бурдину обвиняют в двух преступлениях: превышении полномочий и взятке.

По версии следствия, летом 2023 года она согласовала продажу «Дома Коновалова» — здания, признанного памятником культуры. Дом продали за 3,1 млн рублей, хотя его реальная стоимость была почти вдвое выше. Вскоре новые владельцы перепродали его уже за 7,2 млн рублей.

Второе обвинение — взятка в 30 тысяч рублей. Следователи считают, что эти деньги экс-глава получила от стройфирмы за разрешение на работы в городском парке «Соколок». Деньги передавал её заместитель Сергей Гайтанов.

Посредник уже осуждён. В августе суд признал Гайтанова виновным и приговорил к трём годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Виктория Бурдина возглавляла администрацию Бирска с августа 2022 года. В апреле 2025 года местные депутаты уволили её досрочно с официальной формулировкой «в связи с утратой доверия».

арест Бирск взятка в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

