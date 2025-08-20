Экс-главу Бирска Викторию Бурдину оставили в СИЗО до сентября

Чиновницу обвиняют в двух преступлениях: превышении полномочий и взятке

Верховный суд Башкортостана оставил бывшую главу администрации Бирска Викторию Бурдину в СИЗО. Она пробудет под арестом как минимум до 14 сентября. Суд отклонил её жалобу на меру пресечения, сообщает РБК-Уфа.

По версии следствия, летом 2023 года она согласовала продажу «Дома Коновалова» — здания, признанного памятником культуры. Дом продали за 3,1 млн рублей, хотя его реальная стоимость была почти вдвое выше. Вскоре новые владельцы перепродали его уже за 7,2 млн рублей.

Второе обвинение — взятка в 30 тысяч рублей. Следователи считают, что эти деньги экс-глава получила от стройфирмы за разрешение на работы в городском парке «Соколок». Деньги передавал её заместитель Сергей Гайтанов.

Посредник уже осуждён. В августе суд признал Гайтанова виновным и приговорил к трём годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.