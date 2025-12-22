Экс-глава сельсовета в Башкирии получил 3,5 года колонии за взятки и присвоение денег

За что судили
Следствие и суд установили два вида преступлений, которые совершил чиновник:
- Брал деньги за прямые обязанности. Каримов потребовал от местного предпринимателя 80 000 рублей. Взамен он обещал присвоить адреса земельным участкам и объектам недвижимости. Эту работу сельсовет должен выполнять бесплатно в штатном режиме.
- Присваивал арендные платежи. Два бизнесмена арендовали у сельсовета помещения под пункты выдачи заказов маркетплейса. Они передали главе более 100 000 рублей в качестве оплаты. Каримов не внес эти деньги в кассу сельсовета, а забрал себе.
Приговор
В республиканской прокуратуре сообщили, что Забир Каримов вину не признал. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор:
- 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.
- 5 лет запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе.
- Увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Коррупционные преступления в Башкирии
Это не единственный приговор чиновникам в регионе за последнее время. Суды все чаще назначают реальные сроки за коррупцию:
- В октябре 2025 года экс-глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. Он требовал от застройщика три квартиры за 4 млн рублей.
- Бывший мэр Салавата Игорь Миронов осужден на 3 года за незаконную передачу электросетей частной компании.
- Под домашним арестом находится директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин, обвиняемый в растрате через завышенные премии.