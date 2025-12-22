Экс-глава сельсовета в Башкирии получил 3,5 года колонии за взятки и присвоение денег

Похожие записи

Бутузов прибыл в Уфу: нападающий заключил пробное соглашение с «Салаватом Юлаевым» Экс-нападающий «Сибири» Владимир Бутузов подписал просмотровый контракт с уфимским клубом. Игрок уже провел первую тренировку и изучает тактические схемы.

Птицефабрики Башкирии увеличат выпуск яиц в 2,2 раза по итогам года В 2025 году аграрии Башкирии произведут 950 млн яиц — это в 2,2 раза больше показателей прошлого года. Резкий рост предложения уже обрушил розничные цены в магазинах республики почти вдвое.

Вайсфельд назвал безопасным подписание Бутузова в «Салават Юлаев» Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд не видит рисков для «Салавата Юлаева» в приглашении нападающего Владимира Бутузова. Клуб заключил с игроком пробный контракт, чтобы оценить его форму

В Башкирии запустили онлайн-оформление пособий на двойняшек и тройняшек Родители двойняшек и тройняшек в Башкирии теперь могут подать заявление на ежемесячную выплату через региональный портал Госуслуг. Ходить в ведомства с пакетом бумажных документов больше не нужно.

Хирурги в Башкирии пришили мужчине отрубленный топором палец Врачи Благовещенской ЦРБ спасли руку местному жителю, который случайно ампутировал себе палец во время рубки дров. Хирургам удалось полностью восстановить кровообращение и чувствительность конечности.

В Башкирии перекрыли две трассы из-за метели и гололеда Большегрузам и автобусам запретили выезд на дороги Бирск — Сатка и Дюртюли — Нефтекамск. Ограничения ввели вечером 22 декабря из-за сильного снегопада и плохой видимости, сообщает региональное управление МЧС.

В 2026 году стоимость лечения зубов в России повысится в два раза Стоимость стоматологических услуг в России вырастет на 50–100% с начала 2026 года. Врач-стоматолог Мария Балакирева предупредила, что резкий скачок цен затронет все виды работ — от лечения кариеса до протезирования.