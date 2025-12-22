0
Криминал

Экс-глава сельсовета в Башкирии получил 3,5 года колонии за взятки и присвоение денег

Бывший руководитель сельсовета в Абзелиловском районе Забир Каримов отправится в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев. Суд признал его виновным во взяточничестве и хищении денег, которые предприниматели платили за аренду.
Забир Каримов
©Администрация Краснобашкирского СП / Vk.com
  1. За что судили
  2. Приговор
  3. Коррупционные преступления в Башкирии

За что судили

Следствие и суд установили два вида преступлений, которые совершил чиновник:

  • Брал деньги за прямые обязанности. Каримов потребовал от местного предпринимателя 80 000 рублей. Взамен он обещал присвоить адреса земельным участкам и объектам недвижимости. Эту работу сельсовет должен выполнять бесплатно в штатном режиме.
  • Присваивал арендные платежи. Два бизнесмена арендовали у сельсовета помещения под пункты выдачи заказов маркетплейса. Они передали главе более 100 000 рублей в качестве оплаты. Каримов не внес эти деньги в кассу сельсовета, а забрал себе.

Приговор

В республиканской прокуратуре сообщили, что Забир Каримов вину не признал. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор:

  • 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.
  • 5 лет запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе.
  • Увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Коррупционные преступления в Башкирии

Это не единственный приговор чиновникам в регионе за последнее время. Суды все чаще назначают реальные сроки за коррупцию:

