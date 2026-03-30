Экс-глава Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук выйдет на свободу после пересмотра приговора

Шестой кассационный суд пересмотрел дело бывшей чиновницы и вынес новое решение — после его вступления в силу она подлежит освобождению.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре пересмотрел уголовное дело в отношении бывшего председателя Государственного комитета Башкирии по молодёжной политике Яны Гайдук. Об итогах заседания сообщила адвокат экс-чиновницы Лиана Файзуллина в комментарии изданию РБК-Уфа.

Кассационная инстанция отменила приговор Кировского районного суда Уфы и апелляционное постановление Верховного суда республики и огласила новое решение по делу. Из обвинения исключили квалифицирующий признак — причинение тяжких последствий при превышении должностных полномочий. Итоговое наказание составило 1 год и 10 месяцев лишения свободы — вместо прежних 3,5 лет колонии общего режима.

По словам адвоката, после вступления постановления в законную силу Яна Гайдук выйдет на свободу: назначенный срок она уже отбыла.

Поводом для уголовного преследования стал ремонт объекта культурного наследия «Дом Костерина и Черникова» в Уфе. По версии следствия и суда, подрядчик приступил к работам без конкурса и без согласования с Башкультнаследием — органом охраны памятников. Директор подведомственного учреждения по указанию Гайдук оформил конкурсную документацию и заключил контракт уже после фактического начала работ. Несмотря на несоответствие выполненных работ проекту, чиновница распорядилась подписать документы для оплаты; ущерб бюджету оценили в 2,5 млн рублей.

Яна Гайдук получила обвинительный приговор по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — суд взял её под стражу непосредственно в зале заседания в июле 2025 года.

Гайдук возглавляла Госкомитет по молодёжной политике с  октября 2021 года по январь 2024 года. Находясь под домашним арестом, она подала заявление на отправку в зону СВО; адвокат ссылался на поправки в законодательстве, допускающие такой шаг на стадии обвинения.

Похожие записи
Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру транспорта: дело вернули прокурору для переквалификации

экс-министр транспорта башкирии александр булушев
Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор экс-министру транспорта республики Александру Булушеву и его бывшему заместителю Руслану Гарипову — и направил материалы дела обратно прокурору.
Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

руки в наручниках
Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
Пять лет за «Дом Коновалова»: в Башкирии вынесли приговор бывшей главе Бирска

виктория бурдина
Бирский межрайонный суд вынес приговор бывшей главе администрации Бирска Виктории Бурдиной — пять лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, их превышение и получение взятки.
Уфимца-поджигателя отправили в СИЗО: он угрожал бывшей жене, которой ранее спалил квартиру

нарушитель в зале суда
44-летний житель Уфы, обвиняемый в поджоге квартиры экс-супруги, заключён под стражу. Он нарушил судебный запрет и рассылал угрозы потерпевшей по СМС.
В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

нож в крови
В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

подсудимую ведет под конвоем
Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
