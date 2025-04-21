Экс-глава ФСИН Башкирии содержится в СИЗО как VIP-арестант

Дзюба находится под стражей по обвинению в превышении полномочий

Общественники посетили бывшего руководителя ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу в следственном изоляторе и проверили условия его содержания. По данным ТГ-канала «Честный репортаж», генерал-майор размещён с комфортом — в трёхместной камере.

Проверяющие отметили, что арестованный экс-силовик получает трёхразовое питание и полностью обеспечен постельными принадлежностями. Никаких нарушений условий содержания комиссия не выявила.

Напомним, Дзюбу задержали 9 апреля по обвинению в превышении должностных полномочий. Верховный суд республики недавно оставил в силе решение Советского районного суда Уфы о заключении бывшего начальника ФСИН под стражу. В изоляторе экс-руководитель пробудет как минимум до 27 мая.

— Зверские условия конечно, — шутит в соцсетях Айрат.

— Те, кто должны охранять заключенных, хуже самих заключенных, — считает Руслан Ф.

Ранее следственный комитет РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело против бывшего руководителя Благовещенского участка Бирского ДРСУ АО «Башкиравтодор», который подозревается в незаконном получении более 282 тысяч рублей от предпринимателя. По версии следствия, в прошлом году чиновник безосновательно задействовал технику госпредприятия для проведения дорожных работ на придорожном комплексе трассы Уфа-Бирск-Янаул, получая за это денежное вознаграждение с мая по август.