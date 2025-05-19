Экс-глава федерации бокса Cтерлитамака сядет на 10 лет за вымогательство

Экс-глава федерации бокса Стерлитамака Егор Хлынцев получил 10 лет колонии строгого режима за серию вымогательств. Спортивный функционер поменял ринг на криминальный бизнес.

32-летний Хлынцев решил, что боксёрских перчаток ему мало — вооружился пистолетом и напал на местного бизнесмена. С порога потребовал отдать Lexus LX 450 стоимостью почти 10 миллионов. А когда аппетит разыгрался, захотел ещё и половину бизнеса в придачу.

Предприниматель оказался не из пугливых и отказал спортсмену. За что тут же поплатился — группа Хлынцева избила его, забрала иномарку и прихватила телефон на память.

На этом экс-боксёр не остановился. Его команда провернула ещё одно дело — украла у другого бизнесмена 84 майнинговых устройства на миллион рублей. Видимо, решили, что криптовалюта — более перспективное направление, чем вымогательство.

Итог закономерен: главарь отправляется сидеть в колонии ближайшие 10 лет, а трое его сообщников отделались условными сроками. Видимо, в суде тоже решили, что в этой группе только один настоящий тяжеловес.

Удар судьи оказался мощнее, чем все нокауты в карьере экс-главы федерации бокса. Теперь вместо боксёрских раундов — тюремные сроки.