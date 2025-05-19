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Экс-глава федерации бокса Cтерлитамака сядет на 10 лет за вымогательство

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Экс-глава федерации бокса Стерлитамака Егор Хлынцев получил 10 лет колонии строгого режима за серию вымогательств. Спортивный функционер поменял ринг на криминальный бизнес.

32-летний Хлынцев решил, что боксёрских перчаток ему мало — вооружился пистолетом и напал на местного бизнесмена. С порога потребовал отдать Lexus LX 450 стоимостью почти 10 миллионов. А когда аппетит разыгрался, захотел ещё и половину бизнеса в придачу.

Предприниматель оказался не из пугливых и отказал спортсмену. За что тут же поплатился — группа Хлынцева избила его, забрала иномарку и прихватила телефон на память.

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На этом экс-боксёр не остановился. Его команда провернула ещё одно дело — украла у другого бизнесмена 84 майнинговых устройства на миллион рублей. Видимо, решили, что криптовалюта — более перспективное направление, чем вымогательство.

Итог закономерен: главарь отправляется сидеть в колонии ближайшие 10 лет, а трое его сообщников отделались условными сроками. Видимо, в суде тоже решили, что в этой группе только один настоящий тяжеловес.

Удар судьи оказался мощнее, чем все нокауты в карьере экс-главы федерации бокса. Теперь вместо боксёрских раундов — тюремные сроки.

происшествия в Стерлитамаке Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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