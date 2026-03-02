0
Экс-глава «Башкирских электрических сетей» получил 10 лет строгого режима за миллионные взятки

Бывшего гендиректора АО «БЭС» Павла Багаева осудили за получение взяток на сумму свыше 6,5 млн рублей. Конвой взял его под стражу прямо в зале суда.
Уфимский районный суд 2 марта вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору АО «Башкирские электрические сети» Павлу Багаеву. Об этом сообщили в прокуратуре и объединённой пресс-службе судов Башкортостана. Суд признал экс-руководителя энергокомпании виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с июня 2019 по март 2021 года Багаев систематически принимал незаконные вознаграждения от коммерсанта — как наличными, так и в форме оплаты отдыха для себя и членов своей семьи. Общая сумма полученных средств превысила 6,5 млн рублей. Помимо этого, предприниматель арендовал для Багаева дом в Крыму стоимостью свыше 130 тыс. рублей. Коммерсант передавал деньги как лично, так и через третьих лиц.

«Подсудимый получил взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, выраженных в предоставлении ООО «Статусдом» возможности заключения договоров купли-продажи и вывоза движимого имущества (металлоконструкций), принадлежащего АО «БЭС», расположенного на территории города Агидель», — указали в пресс-службе судов республики.

Багаев свою вину не признал. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере десятикратной суммы взятки — 66,8 млн рублей, а также запрет на замещение определённых должностей в течение 3 лет. Приставы заключили осуждённого под стражу непосредственно в зале суда. Павел Багаев руководил предприятием с июня 2019 по август 2024 года.

Напомним, сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан задержали Павла Багаева в мае 2024 года. Силовики провели обыски по месту его работы и проживания, после чего Уфимский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На момент задержания Багаев также являлся депутатом Совета городского округа Агидель, куда его выдвинула ЛДПР в 2020 году.

Первоначально следствие оценивало сумму полученной Багаевым взятки в 1,65 млн рублей — коммерсант передавал средства несколькими траншами, наличными и безналичными переводами. Имущество, ставшее предметом незаконных сделок, ранее использовали при строительстве так и не завершённой атомной электростанции в Агидели.

По данным РБК Уфа, контрольный пакет акций АО «Башкирские электрические сети» принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. По информации сервиса Rusprofile, выручка компании выросла со 184 млн рублей в 2023 году до 248 млн рублей в 2024 году.

