Экс-директор газовой службы пытался продать адреса и телефоны тысяч жителей Башкирии

Бывший начальник газовой конторы в Башкирии скопировал базу клиентов и попытался продать её после увольнения.

Уфимский районный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей 31-летнего Эмиля Валитова за попытку продать персональные данные клиентов газовой компании, где он работал исполнительным директором. Приговор вступил в силу — мужчина признал вину и сразу оплатил штраф, сообщили в УФСБ по Башкирии.

Видео из зала суда ©УФСБ по Башкирии

В 2024 году Валитов занимал должность исполнительного директора в компании «Газтехсервис», которая обслуживает газовые плиты и котлы у населения. Он незаконно скопировал на флешку базу данных клиентов, а после увольнения в 2025 году разместил в интернете объявление о продаже этой информации.

База содержала не только сведения о газовом оборудовании, но и адреса проживания, номера телефонов и другие персональные данные частных лиц. Сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент — приобрели часть базы и подтвердили наличие конфиденциальной информации.

При обыске по месту жительства Валитова в Уфимском районе силовики обнаружили и изъяли компьютерную технику, телефоны и флеш-накопители с полными базами данных. Суд признал доказательства достаточными для обвинительного приговора по статье о незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Это не первый случай утечки данных клиентов газовых служб в Башкирии в 2025 году. В июне были задержаны сразу двое бывших сотрудников газовых компаний, включая работника структуры «Газпрома», которые также пытались продать конфиденциальную информацию о потребителях. По этой статье максимальное наказание предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до трёх лет.