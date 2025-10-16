0
7 часов
Криминал

Экс-директор газовой службы пытался продать адреса и телефоны тысяч жителей Башкирии

Бывший начальник газовой конторы в Башкирии скопировал базу клиентов и попытался продать её после увольнения.
эмиль валитов
©УФСБ по Башкирии

Уфимский районный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей 31-летнего Эмиля Валитова за попытку продать персональные данные клиентов газовой компании, где он работал исполнительным директором. Приговор вступил в силу — мужчина признал вину и сразу оплатил штраф, сообщили в УФСБ по Башкирии.

Видео из зала суда
RuTube
©УФСБ по Башкирии

В 2024 году Валитов занимал должность исполнительного директора в компании «Газтехсервис», которая обслуживает газовые плиты и котлы у населения. Он незаконно скопировал на флешку базу данных клиентов, а после увольнения в 2025 году разместил в интернете объявление о продаже этой информации.

База содержала не только сведения о газовом оборудовании, но и адреса проживания, номера телефонов и другие персональные данные частных лиц. Сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент — приобрели часть базы и подтвердили наличие конфиденциальной информации.

При обыске по месту жительства Валитова в Уфимском районе силовики обнаружили и изъяли компьютерную технику, телефоны и флеш-накопители с полными базами данных. Суд признал доказательства достаточными для обвинительного приговора по статье о незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Это не первый случай утечки данных клиентов газовых служб в Башкирии в 2025 году. В июне были задержаны сразу двое бывших сотрудников газовых компаний, включая работника структуры «Газпрома», которые также пытались продать конфиденциальную информацию о потребителях. По этой статье максимальное наказание предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до трёх лет.

Похожие записи
0
05.06.2025
Криминал

Сотрудники «Газпрома» продали данные 4 млн пользователей газа из Башкирии

преступник на допросе
УФСБ Башкирии накрыла схему торговли персональными данными миллионов потребителей газа. Двое мужчин из разных районов республики попались на продаже баз клиентов газовых компаний.
0
16.10.2025
Происшествия

Устроивший массовую аварию в Уфе водитель грузовика не имел российских документов

массовая авария
В Уфе грузовик Shacman снёс 11 машин. Двое погибли на месте, восемь человек ранены. За рулём оказался 27-летний мигрант без российских прав.
0
16.10.2025
Происшествия

В одном из сел Башкирии выстроилась километровая очередь на АЗС после двухдневного отсутствия бензина

машины возле заправки
15 октября в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкортостана перед единственной заправкой выстроилась километровая очередь из машин. Причина — два дня на АЗС не было бензина, и как только топливо привезли, водители устроили ажиотаж.
0
16.10.2025
Криминал

В Башкирии экс-чиновник получал откаты и расписывался за несделанный ремонт улиц

Альберта Фархутдинова
Экс-глава благоустройства Бирска Альберт Фархутдинов пойдет под суд. Мужчина подписывал «липовые» акты на ремонт дорог и сдавал налево городскую технику. Ущерб казне — 4,5 млн.
-2
16.10.2025
Происшествия

Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с грузовиком на Новоженова в Уфе

жертва дтп
В Уфе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами устроил массовую аварию. Погибли два человека, ещё восемь ранены. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.
0
16.10.2025
Новости

Финансирование программы отлова животных в Башкирии сократили на 30%

собака во дворе многоэтажки в городе
Бюджет на отлов животных в Башкирии урезали на 30%. В итоге на улицах стало больше собак, а число укушенных людей выросло почти на четверть. Подрядчики уходят, а чиновники признают — система не работает
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.