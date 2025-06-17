Экс-чиновника Ространснадзора поймали на полумиллионной взятке в Башкирии

Советский райсуд Уфы взял под стражу до 17 августа бывшего заместителя начальника Ространснадзора по ПФО Тимура Мухаметьянова. Об этом сообщили в Следственном комитете и УФСБ. Силовики поймали чиновника с поличным при получении крупной суммы от транспортников.

40-летний функционер требовал полмиллиона рублей у неназванной компании, чтобы закрыть глаза на нарушения весовых норм грузовиков. Деньги передавались через посредников, но операцию контролировали оперативники. В итоге Мухаметьянов получил 450 тысяч и тут же был закован в наручники.

Обвинение выдвинуто по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 12 лет колонии строгого режима. Дополнительно суд может взыскать сумму в 6 раз превышающую размер подношения и запретить госслужбу на 10 лет.

Биография Тимура Мухаметьянова

Личные данные и образование

Тимур Рафисович Мухаметьянов родился 29 ноября 1984 года в городе Кумертау, Республика Башкортостан. Получил многоступенчатое высшее образование в престижных российских и зарубежных учебных заведениях.

Образовательный путь включал:

Международный независимый эколого-политологический университет (бакалавр экологии и природопользования)

Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр политологии)

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (аспирантура)

Стэнфордский университет (США, заочное отделение) по направлению «демократия, развитие и правовое государство».

Ранняя общественная деятельность

С юных лет проявлял активность в экологическом движении. В 1999 году был награжден «Почетным золотым дипломом Республики Башкортостан» за исследование органического мира палеозоя на основе гор Шихан. В 2000 году стал лауреатом республиканского конкурса научных работ с исследованием о загрязнении окружающей среды Мелеузовским предприятием «Минеральные удобрения».

Политическая карьера в экологическом движении

С 2001 года возглавлял движение юных экологов Республики Башкортостан. В 2002 году был избран заместителем председателя молодежного отделения Российской экологической партии «Зеленые». В 2005 году стал председателем молодежного отделения этой партии.

В 2007 году выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы пятого созыва от партии «Зеленые». Участвовал в международных экологических программах, включая всемирную молодежную программу ЮНЕП «ТУНЗА».

Федеральная государственная служба

Министерство регионального развития (2008-2010)

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Министерстве регионального развития Российской Федерации. Работал специалистом первого разряда, затем главным специалистом-экспертом отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.

Министерство транспорта РФ (2010-2017)

В 2010-2017 годах работал в Департаменте международного сотрудничества Министерства транспорта России. Прошел карьерный путь от специалиста первого разряда до начальника отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества.

Региональная карьера в Башкирии

Председатель Госкомитета по транспорту (2017-2020)

В июле 2017 года указом главы Республики Башкортостан был назначен председателем Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. На этом посту проработал до апреля 2020 года.

Советник главы республики (2020-2021)

15 апреля 2020 года был назначен помощником (советником) главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. Глава республики снял его с поста председателя госкомитета, назвав «слишком творческим».

Возвращение на федеральный уровень

С 2021 года работал в Министерстве транспорта России и Российском университете транспорта. В ноября 2023 года был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.