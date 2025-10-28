0
Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
руки в наручниках
©МВД Башкирии

Кировский райсуд Уфы приговорил главврача Республиканского клинического наркодиспансера Руслана Арсланова к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РБК-Уфа.

В 2020 году наркодиспансер провалил госзадание по стационарной помощи. Вместо того чтобы признать это, Арсланов приказал оформить 485 медицинских карт на несуществующих людей. После подлога показатели выполнения выросли до 98,1%, хотя реально были ниже минимума.

Бюджет Башкирии потерял 5,6 млн рублей. Арсланов за «выполненный план» получил премию 321 тысячу. Суд обязал его возместить Минздраву республики более 5 млн рублей ущерба.

Помимо двух лет в колонии-поселении, Арсланову запретили два года занимать руководящие должности в государственных учреждениях. Свою вину он не признал и может обжаловать приговор. Суд также вынес частное постановление Минздраву региона об устранении нарушений.

Руслан Арсланов возглавлял наркодиспансер с мая 2020 по декабрь 2022 года. В августе 2023 года он вернулся на должность главврача. Задержали его в конце 2022 года по статье о превышении полномочий.

