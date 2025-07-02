Доигрался в оборонку: экс-главу стерлитамакского «Авангарда» взяли под стражу

Бывшего директора стерлитамакского завода «Авангард» отправили в СИЗО до конца лета. Его подозревают в мошенничестве с ремонтом на 160 миллионов ©УФСБ России
Экс-руководителя оборонного гиганта «Авангард» официально отправили в СИЗО до 24 августа. Такое решение принял Советский суд Уфы по просьбе следствия. Два месяца назад Станислава Шевчука задержали, и вот теперь мера пресечения стала жёстче.
По версии силовиков, бывший и.о. директора провернул мошенническую схему. В 2023 году завод подписал контракт с компанией «Стройцентр» на ремонтные работы. На счета подрядчика поступило свыше 160 миллионов бюджетных рублей.
Когда следователи копнули глубже, выяснилось, что реальных работ выполнили всего на 21 миллион. Остальные почти 140 миллионов, судя по всему, испарились в воздухе. Именно эту разницу и вменяют Шевчуку как злоупотребление полномочиями.
Речь идёт не о какой-то рядовой конторе, а о стратегическом предприятии. Стерлитамакский «Авангард» — это федеральное казённое предприятие, которое работает на гособоронзаказ. Завод производит боеприпасы и утилизирует взрывчатку, а принадлежит Росимуществу и «Ростеху».
Задержание Шевчука было громким, силовики даже публиковали видео. После этого следствие начало ходатайствовать о заключении под стражу, и суд в итоге пошёл навстречу. Приговор, конечно, ещё не вступил в силу, но ближайшие два месяца управленец точно проведёт в изоляторе.
В новостях говорили только про одного директора, а тут, похоже, целая банда?
Именно так. Станислав Шевчук, которого отправили в СИЗО, был в этой схеме не один. Ключевой фигурой следствие считает и его бывшего заместителя по инвестициям — Михаила Богоявленского. И это не просто менеджер, а действующий депутат городской думы Дзержинска Нижегородской области. Так что география скандала оказалась гораздо шире, чем один Стерлитамак.
Так в чём именно их обвиняют? Схема с ремонтом на 160 миллионов — это всё?
Это только верхушка айсберга. По версии следствия, у них был целый «бизнес-план».
Схема №1: «Прощённый долг». Руководители подписали акт приёмки строительных работ на 51 миллион рублей, хотя подрядчик всё сорвал. Но вместо того чтобы взыскать с него неустойку и 50-миллионную банковскую гарантию, они просто «простили» долг, нанеся заводу прямой ущерб. В этой схеме участвовали и Шевчук, и Богоявленский.
Схема №2: «Скромный откат». Это уже сольный номер Богоявленского. Он, по данным ФСБ, потребовал от одного из бизнесменов 120 миллионов рублей за помощь в получении контракта на поставку оборудования. Общая сумма того контракта, к слову, была почти 2 миллиарда. Успел получить из этой суммы «всего» 35 миллионов.
В прессе мелькала фраза, которую силовикам сказали при задержании: «А вы от кого?». Что это значит?
Это, пожалуй, самая яркая деталь всей истории. Такая реакция говорит о многом. Похоже, фигуранты не удивились самому визиту силовиков, а лишь тому, какое именно ведомство к ним пришло. Это может означать, что они жили в мире, где «визиты» — норма, и, возможно, ждали кого-то другого: конкурентов, партнёров или представителей иной «крыши».
Это какой-то единичный случай на фоне всеобщей честности или для Башкирии это норма?
Судя по другим громким делам, это скорее элемент системы. В Башкирии, по сути, сложился своего рода «прайс-лист» на коррупционные услуги. Например, как сообщалось ранее, за 15 миллионов рублей можно было получить разрешение на незаконное строительство гостиницы в Уфе. А за 10,2 миллиона — попытаться организовать фиктивную отправку на СВО, чтобы избежать тюрьмы. Дело «Авангарда» просто самое громкое за последнее время из-за его связи с оборонкой.
Почему этому делу уделяют столько внимания?
Потому что «Авангард» — не просто завод. Это стратегическое предприятие, которое работает на гособоронзаказ, входит в госкорпорацию «Ростех» и находится под международными санкциями. Хищения здесь — это не просто кража денег, это удар по обороноспособности. Примечательно, что завод не публикует свою финансовую отчётность с 2014 года, что делает его деятельность крайне непрозрачной.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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