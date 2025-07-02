Доигрался в оборонку: экс-главу стерлитамакского «Авангарда» взяли под стражу

Бывшего директора стерлитамакского завода «Авангард» отправили в СИЗО до конца лета. Его подозревают в мошенничестве с ремонтом на 160 миллионов

Экс-руководителя оборонного гиганта «Авангард» официально отправили в СИЗО до 24 августа. Такое решение принял Советский суд Уфы по просьбе следствия. Два месяца назад Станислава Шевчука задержали, и вот теперь мера пресечения стала жёстче.

По версии силовиков, бывший и.о. директора провернул мошенническую схему. В 2023 году завод подписал контракт с компанией «Стройцентр» на ремонтные работы. На счета подрядчика поступило свыше 160 миллионов бюджетных рублей.

Когда следователи копнули глубже, выяснилось, что реальных работ выполнили всего на 21 миллион. Остальные почти 140 миллионов, судя по всему, испарились в воздухе. Именно эту разницу и вменяют Шевчуку как злоупотребление полномочиями.

Речь идёт не о какой-то рядовой конторе, а о стратегическом предприятии. Стерлитамакский «Авангард» — это федеральное казённое предприятие, которое работает на гособоронзаказ. Завод производит боеприпасы и утилизирует взрывчатку, а принадлежит Росимуществу и «Ростеху».

Задержание Шевчука было громким, силовики даже публиковали видео. После этого следствие начало ходатайствовать о заключении под стражу, и суд в итоге пошёл навстречу. Приговор, конечно, ещё не вступил в силу, но ближайшие два месяца управленец точно проведёт в изоляторе.