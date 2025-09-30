0
4 часа
Криминал

Директора «Жилстройинвест» отправили под домашний арест по делу о взятке

Глава крупной строительной компании Уфы Гульнара Махмутова оказалась под домашним арестом. Её подозревают в передаче 400 тысяч рублей за нужную подпись инспектора.
строящийся многоквартиный дом
©rutube

Директора уфимского «Жилстройинвеста» Гульнару Махмутову отправили под домашний арест. По версии следствия, она заплатила 400 тысяч рублей взятки чиновнику, чтобы быстрее сдать в эксплуатацию жилой дом.

Следственный комитет сообщает, что в сентябре 2024 года Махмутова через посредника передала деньги старшему инспектору Госжилнадзора Башкирии. За эту сумму инспектор должен был без задержек выдать заключение о соответствии нового дома в Октябрьском районе, что позволило бы ввести его в эксплуатацию. Посредник, передававший деньги, также арестован.

«Жилстройинвест» — один из известных застройщиков Уфы, работает на рынке с 2015 года. Компания построила жилые комплексы «Идель Тауэр», «Аристократ», «Символ», «Ботаника» и «Зорге Премьер». Владелец группы компаний — Рабис Салихов.

Арест Махмутовой — часть крупного дела о коррупции в Госжилнадзоре республики. Всего по нему проходят более 30 человек: 16 действующих и бывших сотрудников ведомства и 15 бизнесменов, которых обвиняют в даче взяток или посредничестве. Ранее по схожему обвинению был задержан Булат Мухамадиев, руководитель компании, связанной с «Жилстройинвестом».

Похожие записи
0
29.09.2025
Криминал

В Башкирии бывшего полицейского будут судить за взятку

спецсигнал на авто полиции
В Башкирии экс-оперуполномоченный из Баймака предстанет перед судом. За 65 тысяч рублей он пытался смягчить наказание для «чёрного лесоруба».
0
26.09.2025
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

дверь с табличкой судья
Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
0
19.09.2025
Криминал

В Уфе чиновника Минземимущества арестовали за передачу взятки

рамиль акбашев
Начальника отдела Минземимущества Башкирии отправили в СИЗО по делу о взятке. Следствие считает, что Рамиль Акбашев помог передать 3 млн рублей чиновнику.
1
18.09.2025
Криминал

В Уфе будут судить депутата Курултая за мошенничество и взятку

алексей локотченко
Депутат Курултая Алексей Локотченко скоро окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в попытке «решить» уголовное дело знакомой за 10 миллионов рублей.
0
17.09.2025
Новости

ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с обвиняемой в мошенничестве Гульнарой Юриной

Гульнара Юрина
ГКЗ «Башкортостан» разорвал контракт с «королевой госзакупок» Гульнарой Юриной, пока та находится в СИЗО. Её фирма не справилась с организацией конкурса.
0
11.09.2025
Криминал

Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Гульнара Юрина
Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.