Директора «Жилстройинвест» отправили под домашний арест по делу о взятке

Глава крупной строительной компании Уфы Гульнара Махмутова оказалась под домашним арестом. Её подозревают в передаче 400 тысяч рублей за нужную подпись инспектора.

Директора уфимского «Жилстройинвеста» Гульнару Махмутову отправили под домашний арест. По версии следствия, она заплатила 400 тысяч рублей взятки чиновнику, чтобы быстрее сдать в эксплуатацию жилой дом.

Следственный комитет сообщает, что в сентябре 2024 года Махмутова через посредника передала деньги старшему инспектору Госжилнадзора Башкирии. За эту сумму инспектор должен был без задержек выдать заключение о соответствии нового дома в Октябрьском районе, что позволило бы ввести его в эксплуатацию. Посредник, передававший деньги, также арестован.

«Жилстройинвест» — один из известных застройщиков Уфы, работает на рынке с 2015 года. Компания построила жилые комплексы «Идель Тауэр», «Аристократ», «Символ», «Ботаника» и «Зорге Премьер». Владелец группы компаний — Рабис Салихов.

Арест Махмутовой — часть крупного дела о коррупции в Госжилнадзоре республики. Всего по нему проходят более 30 человек: 16 действующих и бывших сотрудников ведомства и 15 бизнесменов, которых обвиняют в даче взяток или посредничестве. Ранее по схожему обвинению был задержан Булат Мухамадиев, руководитель компании, связанной с «Жилстройинвестом».