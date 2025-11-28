Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.

Директор ишимбайского предприятия «Межрайкоммунводоканал» Вадим Гайсин заключен под стражу. Согласно данным BFM-Уфа, в следственном изоляторе он пробудет как минимум до 26 января следующего года.

По информации следствия, весной 2024 года в Ишимбае произошла авария на канализационном коллекторе. Для устранения последствий в мае того же года муниципальное предприятие заключило договор с ООО «СпецПромСервис» на проведение капитального ремонта сетей.

©прокуратура Башкирии

Правоохранительные органы установили, что фактические работы выполнялись штатными сотрудниками водоканала с использованием техники предприятия. Несмотря на это, стороны подписали акты приемки работ, и на счета подрядчика были перечислены бюджетные средства в размере 3,5 млн рублей. Впоследствии эти деньги были похищены.

Гайсину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее News-bash.ru сообщал о проблемах с канализацией в регионе, вызванных природными факторами. В одном из районов бобры перекрыли водопропускные трубы, что привело к локальному затоплению и блокировке объездной дороги.

Подобные коррупционные дела в сфере ЖКХ и благоустройства не единичны. В Бирске суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Сергею Гайтанову, назначив ему три года колонии. Он был признан виновным в посредничестве при передаче взятки, связанной с фиктивными работами по благоустройству городского парка.