Криминал

Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.
Рустэм Шамсутдинов
©прокуратура Башкирии

Девять лет в колонии строгого режима — такой вердикт сегодня выслушал бывший глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов. Как сообщает РБК-Уфа, суд поставил точку в громком деле о коррупции.

Слушание дела
RuTube
©пресс-служба суда
Содержание
  1. Цена вопроса — три «однушки»
  2. Минус 25 миллионов и «Нива»
  3. Схема и подельники
  4. Громкие коррупционные дела в Башкирии

Цена вопроса — три «однушки»

По версии следствия, чиновник на посту главы района решил подзаработать на строительном буме. За помощь одной из компаний он потребовал не деньги, а натуру — три однокомнатные квартиры в будущих новостройках общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Взамен Шамсутдинов обеспечил фирме лакомые участки земли под застройку прямо в парковой зоне Мелеуза.

Минус 25 миллионов и «Нива»

Интересно, что ещё до приговора государство начало возвращать своё. Буквально на днях суд взыскал с экс-чиновника и его родных почти 25 миллионов рублей наличными, две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также автомобиль «Лада Нива». Прокуратура доказала, что происхождение этих богатств было весьма сомнительным.

Схема и подельники

Схема работала с 2020 по 2022 год. Чтобы не светиться, Шамсутдинов действовал через своего знакомого, местного предпринимателя Олега Барышникова, который выступал посредником. Однако это не помогло: силовики задержали экс-главу ещё в октябре 2024 года, и с тех пор он находился под следствием.

Громкие коррупционные дела в Башкирии

Это далеко не первый крупный коррупционный скандал в Башкирии за последнее время. Например, сейчас идёт суд над экс-мэром Бирска Викторией Бурдиной. Её обвиняют в махинациях с историческим зданием, из-за чего бюджет города, по оценкам, потерял 6 миллионов рублей.

Сам Мелеузовский район тоже будто притягивает подобные истории. В прошлом году на скамье подсудимых оказался заместитель главы этой же администрации. Его тоже приговорили к длительному сроку — более девяти лет — за целую серию взяток, которые он брал бытовой техникой и деньгами за приёмку работ.

Похожие записи
1
01.11.2025
Новости

Судебные будни с перчинкой: в Уфе дама попыталась пронести на суд по разводу секс-игрушку

дверь с табличкой судья
37-летняя жительница Уфы пыталась пройти на заседание по расторжению брака с вибратором в виде трезубца. Гаджет заметили на досмотре и временно изъяли.
0
01.11.2025
Криминал

В Башкирии утвердили обвинение по громкому делу экс-мэра Бирска

виктория бурдина
Бывшая глава администрации Бирска Виктория Бурдина предстанет перед судом. Её обвиняют в коррупции и махинациях с историческим зданием.
1
30.10.2025
Криминал

В Уфе осудили заслуженного строителя Башкирии за обман дольщиков на 74 млн рублей

осужденные в зале суда
Два уфимских застройщика, включая заслуженного строителя РБ, получили 9 и 7 лет колонии. Они украли более 74 млн рублей у 35 дольщиков, продав их квартиры дважды.
0
30.10.2025
Криминал

Выдавала больничные без осмотра: в Башкирии терапевт попалась на взятке

кошелек с пятитысячными купюрами
В Миякинском районе прокуратура возбудила уголовное дело против врача-терапевта, оформлявшей фиктивные больничные листы за денежное вознаграждение.
0
28.10.2025
Криминал

Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

руки в наручниках
Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
0
28.10.2025
Криминал

Проносил всё — от еды до SIM-карт: суд в Башкирии вынес приговор инспектору колонии

взяточник в зале суда
Экс-инспектор колонии №7 в Мелеузе получил 11,5 лет строгача, миллион штрафа и конфискацию за взятки, превышение и попытку сбыта наркотиков.
