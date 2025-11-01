Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.

Девять лет в колонии строгого режима — такой вердикт сегодня выслушал бывший глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов. Как сообщает РБК-Уфа, суд поставил точку в громком деле о коррупции.

Слушание дела ©пресс-служба суда

Цена вопроса — три «однушки»

По версии следствия, чиновник на посту главы района решил подзаработать на строительном буме. За помощь одной из компаний он потребовал не деньги, а натуру — три однокомнатные квартиры в будущих новостройках общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Взамен Шамсутдинов обеспечил фирме лакомые участки земли под застройку прямо в парковой зоне Мелеуза.

Минус 25 миллионов и «Нива»

Интересно, что ещё до приговора государство начало возвращать своё. Буквально на днях суд взыскал с экс-чиновника и его родных почти 25 миллионов рублей наличными, две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также автомобиль «Лада Нива». Прокуратура доказала, что происхождение этих богатств было весьма сомнительным.

Схема и подельники

Схема работала с 2020 по 2022 год. Чтобы не светиться, Шамсутдинов действовал через своего знакомого, местного предпринимателя Олега Барышникова, который выступал посредником. Однако это не помогло: силовики задержали экс-главу ещё в октябре 2024 года, и с тех пор он находился под следствием.

Громкие коррупционные дела в Башкирии

Это далеко не первый крупный коррупционный скандал в Башкирии за последнее время. Например, сейчас идёт суд над экс-мэром Бирска Викторией Бурдиной. Её обвиняют в махинациях с историческим зданием, из-за чего бюджет города, по оценкам, потерял 6 миллионов рублей.

Сам Мелеузовский район тоже будто притягивает подобные истории. В прошлом году на скамье подсудимых оказался заместитель главы этой же администрации. Его тоже приговорили к длительному сроку — более девяти лет — за целую серию взяток, которые он брал бытовой техникой и деньгами за приёмку работ.