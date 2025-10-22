Девять лет строгого режима: заказчика убийства экс-мэра Уфы отправили за решётку

Житель Ишимбая Шамил Имангулов получил девять лет строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.

Суд приговорил 51-летнего Шамила Имангулова из Ишимбая к девяти годам колонии строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова, сообщает Mash Batach.

В июне 2024 года мужчина вынашивал план мести — был уверен, что предприниматель Греков причастен к смерти его брата, который когда-то на него работал. Решил действовать радикально: нашел знакомого таксиста с криминальным прошлым и предложил ему 200 тысяч рублей за работу.

Встреча состоялась на берегу Нугушского водохранилища — там заказчик изложил план и передал исполнителю пистолет с боеприпасами. Объект находился в Москве, куда таксисту предстояло отправиться. Но вместо дороги в столицу киллер отправился прямиком в полицию.

С этого момента спецслужбы взяли ситуацию под контроль. Оперативники МВД разыграли целый спектакль — изготовили фейковые снимки якобы убитого Грекова, а таксист отправил их Имангулову с сообщением, что дело сделано, а пистолет выброшен в реку. Заказчик поверил.

В декабре 2024-го, когда «киллер» доложил о выполнении заказа, силовики нагрянули в Ишимбай. Операцию провели с бойцами Росгвардии — Шамиля скрутили и отправили в СИЗО. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, все действия преступника фиксировались.

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: за организацию покушения на убийство и незаконный оборот оружия. В суде Имангулов признал вину. В итоге получил девять лет строгого режима.

Сергей Греков возглавлял администрацию Уфы с декабря 2020 по февраль 2022 года, затем работал полпредом республики в Москве. Сейчас занимается бизнесом — владеет долями в трех башкирских компаниях. По данным СКР, смерть брата заказчика не носила криминального характера — мужчина умер своей смертью, но Имангулов считал иначе.

