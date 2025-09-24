0
9 часов
Криминал

Девять лет колонии за хищение 152 миллионов рублей: главу «Башкиравтодора» признали виновным

Глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил 9 лет колонии за хищение 152 млн на ремонте дорог в Башкирии. Его подельники тоже отправятся за решётку.
ильдар юланов
Фото: Ильдар Юланов / vk.com

Кировский райсуд Уфы вынес вердикт по громкому делу о дорожных распилах. Генеральный директор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил девять лет колонии общего режима и миллионный штраф. После отсидки ему три года нельзя будет занимать руководящие посты.

Его подельники тоже не ушли от ответственности. Бывший гендиректор фирмы «Киви» Ирек Шарипов получил самый суровый приговор — 15,5 лет строгого режиам и штраф в 101 миллион рублей. Третий фигурант, инженер Ринат Мардисламов, отделался четырьмя годами общего режима. Прокурор просил для всех сроки чуть больше, но суд смягчил наказание.

«Башкиравтодор» заключал контракты с аффилированными компаниями на перевозку стройматериалов для ремонта трассы Бирск — Тастуба — Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Затем сообщники просто составили «липовые» накладные о якобы выполненных работах, а 152 миллиона бюджетных рублей положили себе в карман.

В этой истории был и свой «раскаявшийся грешник». Заместитель Шарипова Ришат Самматов заключил сделку со следствием и сдал всех подельников. Его дело рассмотрели ещё в прошлом году, он получил четыре года колонии. Именно его показания, по мнению юристов, легли в основу обвинительного приговора и сделали шансы на апелляцию почти нулевыми.

Самого Шарипова, помимо хищений, обвинили ещё и в отмывании 132 миллионов через фиктивные сделки. По версии следствия, именно он носил взятки бывшему министру транспорта республики Александру Клебанову.

