Детей кормили только на бумаге: в Башкирии экс-глава управления образования в Бирске отправлен под арест

В Башкирии бывший начальник управления образования Бирского района помещён под домашний арест за мошенничество с питанием в детских лагерях.

В Башкирии бывшего руководителя управления образования Бирского района отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 10 марта сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО «Общепит». С апреля по июль 2025 года он вынудил руководителей местных школ заключить муниципальные контракты с данной фирмой на обеспечение ежедневным питанием детских лагерей дневного пребывания. Фактически в выходные и праздничные дни еду детям не предоставляли, однако бюджетные средства были перечислены в полном объёме.

Причинённый муниципальной и республиканской казне ущерб квалифицирован как особо крупный. Бирский межрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил бывшему чиновнику домашний арест сроком до 20 апреля 2026 года. Судебное решение в законную силу пока не вступило.

770 тысяч рублей за фиктивное питание в 13 лагерях

Напомним, данное уголовное дело получило развитие ещё летом 2025 года. Как сообщал РБК Уфа, в августе 2025 года был задержан генеральный директор ООО «Общепит» Антон Верещагин — ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По предварительным данным следствия, компания необоснованно получила из бюджета 770 тысяч рублей за фиктивное питание в 13 пришкольных лагерях Бирска. Как уточняла прокуратура республики, «по указанию неустановленного должностного лица местной администрации директорами образовательных организаций подписаны акты о выполнении работ в полном объёме и оплачены фактически не предоставленные в выходные дни услуги».

Коррупция в Башкирии: 3 500 нарушений и 500 млн арестованного имущества

По данным прокуратуры Башкирии, общее число коррупционных нарушений в республике за 2025 год составило более 3 500 случаев, что примерно на треть меньше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано около 5 000 нарушений.

Согласно отчёту надзорного ведомства, обвинительные приговоры вынесены 232 лицам, из которых 30 человек получили реальные сроки лишения свободы. В рамках уголовных дел арестовано имущество на общую сумму более 500 миллионов рублей, а в доход государства конфисковано предметов взяток на 40 миллионов рублей. Основными сферами распространения коррупции в регионе остаются строительство, ЖКХ и образование.

Контракты ООО «Общепит» на 175 млн рублей и нарушения Роспотребнадзора

Стоит отметить, что ООО «Общепит» заключало госконтракты на сумму 175 миллионов рублей и обслуживало около сотни учреждений — школы, детские сады и больницу в Бирском, Кушнаренковском и Мишкинском районах.

По информации Ufa1.RU, ранее в отношении компании выносились предостережения со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора за нарушения ветеринарных и санитарных норм.

Куда обращаться родителям из Бирского района на нарушение прав

Родители, чьи дети посещали пришкольные лагеря в Бирском районе, могут обратиться в прокуратуру Бирского района или на горячую линию СК РФ по Башкортостану 8 (347) 276-67-06; 276-71-40; 250-11-60 для подачи заявлений, если располагают сведениями о ненадлежащем качестве или отсутствии питания в указанный период.