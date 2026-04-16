Криминал

Депутат горсовета Уфы Александр Дегтев арестован по делу о хищении 257 млн у «Башспирта»

Депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев помещён под стражу по подозрению в организации схемы хищения у «Башспирта». По версии следствия, с 2020 по 2025 год через договоры аренды на невыгодных условиях из госхолдинга было выведено свыше 257 млн рублей.
депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев в зале суда
©Следком Башкирии

Депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев взят под стражу в рамках дела о многомиллионных хищениях из «Башспирта», сообщил Следственный комитет Башкирии.

По материалам ведомства, с 2020 по 2025 год предприниматель и народный избранник действовал в сговоре с двумя бывшими руководителями государственного алкогольного холдинга. Схема строилась на арендных договорах: недвижимость передавалась «Башспирту» на заведомо невыгодных условиях — без конкурсных процедур и независимой оценки рыночной стоимости. Поступавшие платежи аккумулировались в структуре, подконтрольной Дегтеву. Совокупный ущерб региональному бюджету, по оценке следствия, составил более 257 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о присвоении, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Обвинение предъявлено пятерым фигурантам, среди которых — двое бывших генеральных директоров акционерного общества. Расследование продолжается.

«Башспирт» уже не первый раз оказывается в центре уголовных расследований, связанных с арендными схемами. В марте 2025 года Кировский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору АО «Башспирт» Рауфу Нугуманову, бывшему директору ТД «Башспирт» Александру Компанченко и предпринимателю, депутату горсовета Уфы Артуру Хазигалееву. Им вменялось причинение ущерба предприятию на сумму свыше 101 млн рублей через продажу объектов недвижимости ТД «Башспирт» по заниженным ценам аффилированным лицам с последующей арендой того же имущества по завышенным ставкам, а также через заключение заведомо невыгодных договоров аренды.

29 августа 2025 года под стражу был заключён действующий генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов — по обвинению в превышении должностных полномочий

По данным Кировского районного суда Уфы, в январе 2026 года суд удовлетворил иск АО «Башспирт» к бывшему гендиректору Нугуманову: с него взыскали более 237 млн рублей ущерба, причинённого в результате заключения договора аренды нежилого здания в Уфе в обход конкурентных процедур и по завышенной цене.

К слову, среди учредителей ООО «Образовательный центр „Пушкин»» — одной из структур, фигурирующих в связанных разбирательствах, — значится Александр Анатольевич Дегтев.

Похожие записи
16.04.2026
Криминал

В Уфе ФСБ задержала депутата горсовета по делу «Башспирта» Александра Дегтева

депутат горсовета Уфы александр дегтев
Сотрудники ФСБ задержали депутата городского совета Уфы и предпринимателя Александра Дегтева. Его подозревают в присвоении или растрате. Дело связано со скандалом вокруг госпредприятия «Башспирт» и договорами
15.04.2026
Новости

В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

ФССП по Башкирии
В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
13.04.2026
Культура

В Уфе подали иск против ансамбля Гаскарова и Росконцерта

дверь с табличкой судья
Правообладатель музыкальной композиции «Коралай» обратился в суд с требованием взыскать с уфимского ансамбля и Росконцерта 3,2 млн рублей за нарушение авторских прав при выступлении в Йошкар-Оле.
08.04.2026
Криминал

Вступилась — и убила: жительницу Башкирии осудили на 7 лет за убийство двоюродного брата

нож в крови
Баймакский районный суд вынес приговор 35-летней женщине, заступившейся за знакомого во время застолья. Кухонный нож стал орудием убийства.
07.04.2026
Криминал

Прокуратура Башкирии через суд признала брак погибшего участника СВО недействительным

судейский молоток в руках судьи
Прокуратура добилась аннулирования записи о регистрации: супруги не вели совместного хозяйства и не строили планов на будущее. Параллельно расследуется уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.
07.04.2026
Криминал

Подъехали к колледжу на «Приоре» и посадили в машину первого встречного: дело уфимских похитителей передано в суд

похищение студента
Злоумышленники з спланировали преступление: выследили случайного учащегося, силой усадили его в машину и под угрозой ножа опустошили его банковский счёт.
03.04.2026
Криминал

В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

судейский молоток в руках судьи
Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
