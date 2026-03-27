Деньги выделили, мост не построили: Бастрыкин взял под контроль уголовное дело в Белорецком районе Башкирии

Жители башкирской деревни Шушпа оказались отрезаны от внешнего мира после закрытия единственной переправы через реку.

Жители Белорецкого района Башкирии обратились через социальную сеть «ВКонтакте» в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Поводом стала транспортная изоляция деревни Шушпа. Единственный деревянный мост через реку, соединявший населённый пункт с внешним миром, признан аварийным и закрыт для проезда с 2024 года. Объезд проходит по грунтовой дороге, которая непригодна для нормального движения. При этом средства на строительство переправы выделены, однако работы так и не начались. Жалобы в местные органы власти остались без результата.

По итогам рассмотрения обращения следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому лично доложить о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.

В июне 2025 года администрация Белорецкого района объявила аукцион на строительство нового моста через реку Белую в деревне Шушпа. Начальная цена контракта составила 118,7 млн рублей. Проект предусматривает возведение железобетонного моста длиной 77,25 м с одной полосой движения и тротуаром; срок выполнения работ — декабрь 2026 года.

В марте 2025 года деревянный мост разобрали из-за ветхости. После этого единственным путём к Шушпе остался длинный объезд через деревню Катайка — разбитая грунтовая дорога, проходимая в распутицу только для внедорожников.

Бастрыкин ранее вмешивался в аналогичную ситуацию: глава СКР контролировал уголовное дело о ненадлежащем состоянии единственной грунтовой дороги в деревне Коминтерн Давлекановского района. Жители также не получили ответа от местных властей.

По итогам 2025 года в Республике Башкортостан отремонтировали 11 мостовых конструкций. В 2026 году запланирован ввод ещё 13 объектов, в том числе переправы через Быстрый Танып и моста через Сикасю на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.