Дело о взятке экс-министра Башкирии Клебанова прекращено в связи с его смертью

250 тысяч рублей, изъятые при обыске, перейдут в собственность государства

Ленинский районный суд Уфы принял решение о прекращении уголовного дела против экс-главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова в связи с его смертью. Об этом стало известно из информации, опубликованной на официальном сайте суда 14 апреля.

Несмотря на прекращение дела, 250 тысяч рублей, изъятые при обыске у бывшего министра, перейдут в собственность государства после вступления постановления в законную силу.

Клебанов обвинялся в получении взятки в особо крупном размере согласно части 6 статьи 290 УК РФ. По данным ГСУ СКР, в мае 2023 года, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (республиканское предприятие, находящееся в процессе банкротства), он потребовал от руководства ООО «Киви» 5 миллионов рублей за ускорение расчетов по подрядным договорам.

Задержание министра произошло в начале мая 2024 года, после чего он был отстранен от должности. Клебанов признал свою вину. Информация о его кончине появилась в начале марта — причиной стало тяжелое заболевание.

Показания Клебанова также фигурируют в уголовном деле против бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).