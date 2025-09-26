0
3 часа
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

Домашний арест до середины ноября — такой вердикт вынес Советский райсуд Уфы директору местной стройфирмы. По информации РБК Уфа, бизнесмен стал новым звеном в громком деле о коррупции в республиканском Госжилнадзоре.

Предпринимателя зовут Булат Мухамадиев. Он владеет конторой «Специализированный застройщик «Служба технического заказчика». По версии следствия, еще в сентябре прошлого года он решил немного ускорить бюрократические процессы. Цена вопроса — 400 тысяч рублей.

Деньги якобы предназначались инспектору Госжилнадзора. За эту сумму чиновник должен был побыстрее подписать заключение о соответствии построенного объекта всем нормам.

Фирма Мухамадиева, кстати, не так давно сменила название и владельцев. До начала 2025 года она была связана с крупной группой «Жилстройинвест». В прошлом году компания показала неплохую прибыль в 125 миллионов рублей при выручке в 41 миллион.

Сама коррупционная схема в Госжилнадзоре вскрылась еще в феврале. Тогда ФСБ сообщило о системных поборах, которые, как спрут, опутали ведомство на годы. Под подозрение попали замы председателя, начальники отделов и рядовые сотрудники.

Это дело продолжает разрастаться. В нем уже фигурируют известные в республике люди. Например, руководитель «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов и глава медцентров «Меги» Андрей Тимофеев.

