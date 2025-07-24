Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве

В Уфе задержали замглавы «Центра развития туризма» Артура Идельбаева. Серого кардинала отрасли, которого хвалил сам Хабиров, подозревают в афере на ₽300 млн

Заместителя директора «Центра развития туризма» Артура Идельбаева жёстко задержали силовики прямо возле его дома. В уфимском Минтуризма и связанных с ним структурах сейчас идут масштабные обыски.

Правоохранители, по данным СМИ, копают под нацпроект «Туризм и гостеприимство». Идельбаева и его коллег, включая директора центра Руслана Юнусова, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии, речь может идти о хищении бюджетных грантов на сумму около ₽300 миллионов. Туристические объекты, как полагают, строились только на бумаге, а деньги оседали в карманах.

А ведь ещё вчера Идельбаев был не просто чиновником, а настоящим гуру отрасли. Его называли «энтузиастом и проповедником нашей природы», а глава республики Радий Хабиров лично хвалил за продвижение бренда «Терра Башкирия». Министры в ведомстве менялись, а Артур оставался непотопляемым авторитетом.

Начинал он как журналист, потом сел в кресло замначальника управления печати при правительстве. Правда, не удержался и угодил в скандал с избиением журналистов, что стоило ему госслужбы и запрета на работу в органах власти.

После этого Идельбаев ушёл в частные медиа, а затем всплыл в туризме. И снова ярко: то шоколад с портретом Хабирова выпустит, то владелицу Wildberries лично примет. Он руководил АНО «Геопарк Торатау» и был организатором крупнейших форумов.

По данным СМИ, дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.