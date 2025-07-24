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Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве

В Уфе задержали замглавы «Центра развития туризма» Артура Идельбаева. Серого кардинала отрасли, которого хвалил сам Хабиров, подозревают в афере на ₽300 млн
артур идельбаев
©Артур Идельбаев / ВК

Заместителя директора «Центра развития туризма» Артура Идельбаева жёстко задержали силовики прямо возле его дома. В уфимском Минтуризма и связанных с ним структурах сейчас идут масштабные обыски.

Правоохранители, по данным СМИ, копают под нацпроект «Туризм и гостеприимство». Идельбаева и его коллег, включая директора центра Руслана Юнусова, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии, речь может идти о хищении бюджетных грантов на сумму около ₽300 миллионов. Туристические объекты, как полагают, строились только на бумаге, а деньги оседали в карманах.

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А ведь ещё вчера Идельбаев был не просто чиновником, а настоящим гуру отрасли. Его называли «энтузиастом и проповедником нашей природы», а глава республики Радий Хабиров лично хвалил за продвижение бренда «Терра Башкирия». Министры в ведомстве менялись, а Артур оставался непотопляемым авторитетом.

Начинал он как журналист, потом сел в кресло замначальника управления печати при правительстве. Правда, не удержался и угодил в скандал с избиением журналистов, что стоило ему госслужбы и запрета на работу в органах власти.

После этого Идельбаев ушёл в частные медиа, а затем всплыл в туризме. И снова ярко: то шоколад с портретом Хабирова выпустит, то владелицу Wildberries лично примет. Он руководил АНО «Геопарк Торатау» и был организатором крупнейших форумов.

По данным СМИ, дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Часто задаваемые вопросы
- Насколько влиятельной была фигура Идельбаева в республике?
Несмотря на должность заместителя директора, его называли «серым кардиналом» и главным авторитетом в туристической отрасли Башкирии. Министры в профильном ведомстве менялись, а Идельбаев, пользуясь личным доверием главы региона, оставался ключевой фигурой, которая лично контролировала все этапы «стройки» и оснащения туристических зон. Помимо Центра развития туризма, он также руководил АНО «Геопарк Торатау». В марте 2025 года его, как и его отца, известного филолога, наградили высшей наградой республики — орденом Салавата Юлаева.
- В статье упоминается скандал с избиением журналистов. Что ещё известно о его прошлом?
Правоохранительные органы называют Артура Идельбаева «идеологом и ветераном» радикального крыла башкирского националистического движения. В ходе обысков у него дома были обнаружены фотографии со скандально известным экстремистом, осуждённым за оправдание терроризма, и даже снимок со встречи с боевиком Шамилем Басаевым. Его причастность к националистическим организациям не помешала ему построить карьеру чиновника.
задержание мошенничество туризм в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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