Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков 28 апреля прокомментировал журналисту Горобзор.ру уголовно-правовые перспективы для главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, которого в тот же день доставили в Следственный комитет.

Точный перечень обвинений юристу неизвестен. По его словам, в подобных делах чиновникам, как правило, вменяют стандартный набор статей — сначала превышение должностных полномочий, затем получение взяток.

«Я не владею материалами дела, но предполагаю, что дальше мэра могут заключить под стражу либо, если он признает вину, то под домашний арест», — сказал Халиков.

По его словам, сам факт задержания свидетельствует о том, что решение согласовали на уровне прокуратуры республики.

«Состав преступления с точки зрения обвинения в таком случае уже есть», — добавил он.

Ранее адвокат самого Мавлиева Булат Зиакаев публично объявил о невиновности подзащитного.

По совокупности предполагаемых статей УК РФ главе города грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. При выявлении дополнительных эпизодов коррупции максимальное наказание может достичь 20 лет.

Следственный комитет Башкирии задержал Ратмира Мавлиева 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов: два заместителя главы администрации (Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев), заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория «Радуга».

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о приобретении за счёт средств застройщика земельного участка стоимостью свыше 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в пользу чиновника. Участок площадью более 1300 квадратных метров расположен на территории одного из санаториев Уфы.

Защита придерживается иной версии. Адвокат Булат Зиакаев указал, что с декабря 2025 года администрация Уфы инициировала судебные разбирательства по оспариванию сделок с земельными участками. Именно это, по версии защиты, спровоцировало уголовное преследование — как месть со стороны недобросовестных застройщиков.

Задержание Мавлиева — не первый громкий арест в регионе в 2026 году. 25 марта силовики взяли под стражу главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста. По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года она систематически брала незаконное вознаграждение за ускоренное оформление грузов.

Ратмир Мавлиев руководил администрацией Уфы с 14 февраля 2022 года — когда по предложению главы республики Радия Хабирова был назначен исполняющим обязанности главы администрации. 16 марта 2022 года депутаты городского совета утвердили его в должности на постоянной основе.