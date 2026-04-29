9 часов
Криминал

Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков прокомментировал возможные правовые последствия для задержанного главы города.
Ратмир Мавлиев
©Ратмир Мавлиев / Telegram

Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков 28 апреля прокомментировал журналисту Горобзор.ру уголовно-правовые перспективы для главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, которого в тот же день доставили в Следственный комитет.

Точный перечень обвинений юристу неизвестен. По его словам, в подобных делах чиновникам, как правило, вменяют стандартный набор статей — сначала превышение должностных полномочий, затем получение взяток.

«Я не владею материалами дела, но предполагаю, что дальше мэра могут заключить под стражу либо, если он признает вину, то под домашний арест», — сказал Халиков.

По его словам, сам факт задержания свидетельствует о том, что решение согласовали на уровне прокуратуры республики.

«Состав преступления с точки зрения обвинения в таком случае уже есть», — добавил он.

Ранее адвокат самого Мавлиева Булат Зиакаев публично объявил о невиновности подзащитного.

По совокупности предполагаемых статей УК РФ главе города грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. При выявлении дополнительных эпизодов коррупции максимальное наказание может достичь 20 лет.

Следственный комитет Башкирии задержал Ратмира Мавлиева 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов: два заместителя главы администрации (Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев), заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория «Радуга».

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о приобретении за счёт средств застройщика земельного участка стоимостью свыше 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в пользу чиновника. Участок площадью более 1300 квадратных метров расположен на территории одного из санаториев Уфы.

Защита придерживается иной версии. Адвокат Булат Зиакаев указал, что с декабря 2025 года администрация Уфы инициировала судебные разбирательства по оспариванию сделок с земельными участками. Именно это, по версии защиты, спровоцировало уголовное преследование — как месть со стороны недобросовестных застройщиков.

Задержание Мавлиева — не первый громкий арест в регионе в 2026 году. 25 марта силовики взяли под стражу главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста. По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года она систематически брала незаконное вознаграждение за ускоренное оформление грузов.

Ратмир Мавлиев руководил администрацией Уфы с 14 февраля 2022 года — когда по предложению главы республики Радия Хабирова был назначен исполняющим обязанности главы администрации. 16 марта 2022 года депутаты городского совета утвердили его в должности на постоянной основе.

Похожие записи
29.04.2026
Новости

В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

собака во дворе многоэтажки в городе
В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
29.04.2026
Новости

Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

владимир жириновский
Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
28.04.2026
Криминал

Адвокат мэра Уфы заявил о невиновности Мавлиева и назвал дело местью застройщиков

мэр Уфы Ратмир Мавлиев
Адвокат задержанного главы Уфы Булат Зиакаев выступил с официальным заявлением о невиновности Ратмира Мавлиева и назвал уголовное преследование местью недобросовестных застройщиков.
28.04.2026
Криминал

Мэра Уфы задержали по подозрению во взятке и превышении полномочий

допрос мэра уфы мавлиева
Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов.
28.04.2026
Дороги и транспорт

Парковки в Уфе на майские праздники станут бесплатными

зона платной парковки
В майские праздники жители Уфы смогут оставлять автомобили на городских платных парковках без оплаты — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Одновременно в городе ограничат движение по улице Набережной.
27.04.2026
Происшествия

Рядом с ЖК в Уфе обнаружены скелетированные останки трёх человек

местность недалеко от домов
Скелетированные останки троих человек обнаружили 23 апреля в Ленинском районе Уфы вблизи ЖК «Парус». СК Башкирии начал проверку. Предварительно погибшие — мужчина, женщина и ребёнок.
27.04.2026
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

рабочие наводят чистоту на улицах города
Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
25.04.2026
Криминал

В Башкирии задержали торговца шпионскими гаджетами из Татарстана

УФСБ по Республике Башкортостан пресекло незаконный сбыт спецтехники для скрытой записи. 42-летний житель Альметьевска задержан при оперативной закупке, изъято 14 единиц оборудования.
