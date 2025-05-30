Чиновник Гострудинспекции продался за 50 тысяч рублей в Уфе

По данным прокуратуры Башкирии, в суд направлено уголовное дело против посредника, который помогал передать взятку замначальника Гострудинспекции РБ.

Схема работала так: в мае 2023-го на предприятии в Уфе рабочий получил тяжелую травму — его придавило гидравлическим прессом. Руководство компании испугалось штрафов и решило замять дело.

Но больница сама уведомила инспекцию о травме — и тут началось самое интересное. Компания нашла посредника, который «договорился» с замначальника Гострудинспекции за 50 тысяч рублей переквалифицировать производственную травму в бытовую.

Для этого изготовили поддельный приказ о том, что пострадавший якобы был в отгуле. А самого работника заставили врать, что повредился дома при ремонте машины. Еще 50 тысяч получил посредник — за «услуги».

В итоге расследование закрыли в июне 2024-го. Но сотрудники УФСБ все зафиксировали и собрали доказательства. Все фигуранты признались — видимо, поняли, что задержаны с поличным.

Посреднику грозит до 12 лет колонии по статье «посредничество во взяточничестве». Сумма в 100 тысяч считается значительной — больше установленного порога в 25 тысяч рублей.