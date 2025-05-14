Любительница дорогой ювелирки из Челябинска решила провернуть маленькую аферу с таможней: пыталась провезти через уфимский аэропорт браслет Cartier стоимостью 1,5 миллиона рублей без декларации, сообщает Мэш Батащ.

Екатерина приобрела роскошное украшение в Дубае и, видимо, подумала: «А что, если сэкономить 100 тысяч рублей на пошлинах?». Отличный план — просто пройти через зелёный коридор и сделать невинное лицо.

В аэропорту Уфы таможенники мигом раскусили хитрый замысел. Теперь вместо экономии в 100 тысяч Екатерина заплатит штраф в 300 тысяч, а само украшение за полтора миллиона отправится в закрома Родины.

Видимо, Екатерина не в курсе, что таможенники тоже любят красивое. Особенно то, которое пытаются провезти мимо них без декларации.