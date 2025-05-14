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Челябинка попалась в Уфе с браслетом Cartier за полтора млн рублей

©Мэш Батащ

Любительница дорогой ювелирки из Челябинска решила провернуть маленькую аферу с таможней: пыталась провезти через уфимский аэропорт браслет Cartier стоимостью 1,5 миллиона рублей без декларации, сообщает Мэш Батащ.

Екатерина приобрела роскошное украшение в Дубае и, видимо, подумала: «А что, если сэкономить 100 тысяч рублей на пошлинах?». Отличный план — просто пройти через зелёный коридор и сделать невинное лицо.

В аэропорту Уфы таможенники мигом раскусили хитрый замысел. Теперь вместо экономии в 100 тысяч Екатерина заплатит штраф в 300 тысяч, а само украшение за полтора миллиона отправится в закрома Родины.

Видимо, Екатерина не в курсе, что таможенники тоже любят красивое. Особенно то, которое пытаются провезти мимо них без декларации.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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