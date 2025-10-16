Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев заявил на заседании в уфимском суде о пытках током

В уфимском суде всплыли новые детали по делу экс-зампреда Алана Марзаева. Водитель министра рассказал о передаче взятки, а самого чиновника силовики «вели» с весны 2024-го.

В Ленинском райсуде Уфы 15 октября прошло третье заседание по делу бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки на 37 млн рублей. Водитель покойного министра транспорта Александра Клебанова рассказал суду об обстоятельствах передачи 15 млн рублей, а участники процесса узнали, что оперативно-розыскные действия в отношении Марзаева начались еще в мае 2024 года — меньше чем через месяц после получения последнего транша взятки, сообщает Коммерсант.

Показания водителя о 15 миллионах

Водитель министра транспорта Башкирии Александра Клебанова рассказал в суде детали передачи денег на сумму 15 млн рублей. Согласно обвинению, деньги передавались через водителей Клебанова и Марзаева, которые не подозревали о содержимом передаваемых пакетов. По версии следствия, покойный министр Клебанов был посредником в коррупционной схеме и участвовал в передаче денег от руководства компании «Дортрансстрой» экс-вице-премьеру.

Оперативники следили с мая

Из материалов дела выяснилось, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении Марзаева велись уже с середины мая 2024 года. К тому моменту с момента последней передачи денег прошло меньше месяца. Марзаев, как оказалось, был готов к своему задержанию заранее. При обыске в его кабинете были обнаружены предметы, похожие на пистолеты Макарова и Colt.

Суть обвинения

Алану Марзаеву вменяется вымогательство и получение 37 млн рублей взятки от топ-менеджеров компании «Дортрансстрой» — владельца Марата Латыпова и генерального директора Дмитрия Гилимьянова. По версии следствия, чиновник требовал 10% от суммы каждого государственного контракта на ремонт и строительство дорог в Уфе. Всего было заключено шесть контрактов на общую сумму 561 млн рублей, из которых Марзаев рассчитывал получить более 56,1 млн рублей.

Позиция обвиняемого

Марзаев полностью отрицает вину и заявляет, что дело против него сфабриковано. В суде экс-чиновник утверждал, что показания свидетелей получены под давлением. По его словам, водителя били током, чтобы тот дал показания против него, что якобы подтверждается судебно-медицинской экспертизой. Марзаев называет обвинение результатом многолетней провокации со стороны правоохранительных органов, не уточняя конкретных имен.