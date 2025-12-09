0
47 минут
Криминал

Бывший глава УФСИН Башкирии Дзюба признал вину в поборах с сотрудников

Генерал-майор внутренней службы Владислав Дзюба согласился с предъявленными обвинениями в коррупционном преступлении. Высокопоставленный силовик подтвердил следователям факт незаконного сбора денег с личного состава. Информацию об этом озвучили в зале суда при рассмотрении меры пресечения.
владислав дзюба
©Следком Башкирии

По версии следствия, криминальная история развернулась в ноябре 2024 года. Начальник республиканского управления велел руководителям подразделений собрать с подчиненных часть выписанных премий. Дзюба объяснил это необходимостью покрыть представительские расходы ведомства, на которые не хватало бюджета.

Опасаясь проблем по службе и гнева начальства, сотрудники выполнили приказ. В схему оказались втянуты 68 работников системы исполнения наказаний. Общая сумма, переданная генералу через посредников, составила 3,4 миллиона рублей.

Изначально Дзюбу отправили в СИЗО, однако тактика защиты изменилась. Благодаря чистосердечному признанию и активному сотрудничеству со следствием, суд смягчил условия содержания. Теперь бывший главный тюремщик региона находится под домашним арестом, а не в камере изолятора.

Интересно, что преступный клубок начал распутываться еще в конце прошлого года. Первым под подозрение попал заместитель Дзюбы — Евгений Макотин, которого задержали в ноябре 2024 года. Полковнику вменили аналогичные действия: он требовал с десятка подчиненных вернуть по 50 тысяч рублей с годовых премий.

Показания заместителя стали одним из ключевых факторов в деле против высокостоящего руководства. Макотин не стал молчать и указал на причастность своего руководителя к финансовым махинациям внутри ведомства. Теперь обоим фигурантам грозит реальный срок за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

