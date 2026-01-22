Бывший глава сельсовета в Башкирии похитил деньги с банковской карты погибшего участника СВО

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника. По версии следствия, он снял около 1 млн рублей с карты погибшего родственника-военнослужащего.

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Новокаинлыковского сельсовета. Житель Краснокамского района обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере с банковского счета.

По данным следствия, обвиняемый располагал информацией о гибели своего родственника в зоне проведения специальной военной операции. У мужчины имелся дубликат банковской карты погибшего. Вместо передачи платежного средства наследникам, он принял решение использовать денежные средства в личных целях.

Хищение средств происходило в период с декабря 2024 года по январь 2025 года. Следствием установлено, что обвиняемый обналичивал деньги через банкоматы, расположенные на территории Уфы и Нефтекамска.

Общая сумма ущерба составила почти один миллион рублей. Похищенные средства бывший руководитель сельсовета потратил на собственные нужды. Факт хищения был выявлен правоохранительными органами, после чего было возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Схожий случай в Башкирии произошел в декабре 2025 года. В суд поступило дело супружеской пары, обвиняемой в переводе денежных средств участника спецоперации на свои счета. Помимо этого, в Кумертау местный житель, представившийся сослуживцем пропавшего без вести бойца, получил от его отца более 100 тысяч рублей, а в Нефтекамске знакомый военнослужащего, завладев его телефоном, похитил 320 тысяч рублей.