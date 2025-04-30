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Бывший чиновник из Башкирии объявлен в международный розыск за фейки о СВО

Дело передано в суд для заочного рассмотрения
автомобиль следственного комитета
© rutube

Следственный комитет Республики Башкортостан сообщил 30 апреля о завершении расследования уголовного дела против гражданина России, который скрывается за рубежом. Уроженец республики, ранее занимавший должность в региональном правительстве, обвиняется сразу по двум статьям.

Фигурант дела не только распространял фейковые сведения о российской армии, но и нарушал требования законодательства об иностранных агентах. Следствие установило, что в марте текущего года обвиняемый опубликовал на своём YouTube-канале видеоматериал с ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Примечательно, что мужчина уже имел статус иноагента и ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие обязательной маркировки. Однако это не остановило его от повторного нарушения — он продолжил публиковать контент без соответствующих пометок, игнорируя требования закона.

«Собрана достаточная доказательная база для передачи материалов в суд. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Кировского района Уфы. В данный момент обвиняемый числится в федеральном и международном розыске», — отмечают в совместном заявлении прокуратура и следственные органы Башкирии.

Суд уже вынес постановление о заочном аресте фигуранта. Дело будет рассматриваться в соответствии с законодательством РФ в отсутствие обвиняемого, пока его местонахождение не будет установлено правоохранительными органами.

суд в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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