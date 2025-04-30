Бывший чиновник из Башкирии объявлен в международный розыск за фейки о СВО

Дело передано в суд для заочного рассмотрения

Следственный комитет Республики Башкортостан сообщил 30 апреля о завершении расследования уголовного дела против гражданина России, который скрывается за рубежом. Уроженец республики, ранее занимавший должность в региональном правительстве, обвиняется сразу по двум статьям.

Фигурант дела не только распространял фейковые сведения о российской армии, но и нарушал требования законодательства об иностранных агентах. Следствие установило, что в марте текущего года обвиняемый опубликовал на своём YouTube-канале видеоматериал с ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Примечательно, что мужчина уже имел статус иноагента и ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие обязательной маркировки. Однако это не остановило его от повторного нарушения — он продолжил публиковать контент без соответствующих пометок, игнорируя требования закона.

«Собрана достаточная доказательная база для передачи материалов в суд. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Кировского района Уфы. В данный момент обвиняемый числится в федеральном и международном розыске», — отмечают в совместном заявлении прокуратура и следственные органы Башкирии.

Суд уже вынес постановление о заочном аресте фигуранта. Дело будет рассматриваться в соответствии с законодательством РФ в отсутствие обвиняемого, пока его местонахождение не будет установлено правоохранительными органами.