Криминал

Бывшего вице-премьера Башкирии судят за взятку в 56 миллионов

Бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева будут судить в Уфе. По версии следствия, он получил взятку в 56,1 млн рублей за помощь дорожному подрядчику.
алан марзаев
Дело связано с «Башкиравтодором» и экс-министром транспорта. Источник: Алан Марзаев / Vk.com

10 октября в Уфе начнется суд над бывшим вице-премьером Башкирии Аланом Марзаевым. Его обвиняют в получении взятки в 56,1 млн рублей за покровительство крупному дорожному подрядчику — компании «Дортрансстрой».

По версии следствия, Марзаев, занимая пост вице-премьера, получил 37 млн рублей. В обмен он помогал «Дортрансстрою» получать госконтракты на строительство дорог, обеспечивал их своевременную оплату и оказывал общее покровительство. Следствие также утверждает, что чиновник вымогал эту взятку.

Алан Марзаев занял пост вице-премьера в августе 2022 года и курировал дорожное строительство. Его задержали в сентябре 2024 года. Прокуратура пыталась перенести рассмотрение дела в другой регион из-за возможного влияния Марзаева в республике, но кассационный суд оставил дело на рассмотрении в Уфе.

Посредником в передаче денег, по данным следствия, был бывший глава Минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он был задержан по другому делу о взятке, заключил сделку со следствием и дал показания. Клебанов скончался в марте 2025 года, находясь под домашним арестом, и его уголовное дело было прекращено.

Компания «Дортрансстрой», в пользу которой, по версии следствия, действовал Марзаев, является одним из крупнейших дорожных подрядчиков региона. Ее выручка в 2024 году составила 16 млрд рублей. Среди ее главных госзаказчиков — федеральные и городские управления дорожного хозяйства.

