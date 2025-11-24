Бывшего инженера «Башкиравтодора» осудили на 5 лет

Данир Бурханов получил пять лет колонии за незаконную добычу песчано-гравийной смеси с ущербом природе на 8 млрд рублей.

Дюртюлинский районный суд Башкирии приговорил бывшего заместителя главного инженера ГУП «Башкиравтодор» Дамира Бурханова к пяти годам колонии общего режима за организацию незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Ущерб экологии оценён в 7,98 млрд рублей — столько потребуется на рекультивацию 13 гектаров уничтоженных сельхозземель. Суд также запретил осуждённому на три года заниматься деятельностью в сфере недропользования. Приговор вступил в силу, Бурханова взяли под стражу в зале суда.

В 2023 году Бурханов, занимавший должность заместителя главного инженера «Башкиравтодора», поручил подчинённым вести добычу песчано-гравийной смеси за пределами лицензированных участков «Балтачево» и «Исмаилово» в Дюртюлинском районе. Техника работала на сельхозугодьях, где был снят плодородный слой почвы площадью более 13 гектаров — это сопоставимо с территорией парка имени Якутова в Уфе (около 15 га). Экспертиза подтвердила, что восстановление земель обойдётся почти в 8 млрд рублей.

Как выявили нарушение

Уголовное дело возбудили по итогам проверки прокуратуры Башкортостана и регионального управления ФСБ. Следствие квалифицировало действия Бурханова как организацию незаконных земляных работ, повлёкших уничтожение плодородного слоя почвы.

Кто такой Бурханов

До работы в «Башкиравтодоре» он занимался бизнесом: оказывал услуги по ремонту техники и бухгалтерскому учёту. В мае 2024 года открыл фирму по торговле стройматериалами. На посту заместителя главного инженера Бурханов отвечал за соблюдение природоохранных требований и контроль недропользования.

Cерия скандалов вокруг «Башкиравтодора»

Дело Бурханова — один из эпизодов коррупционных процессов против руководства госпредприятия. В сентябре 2025 года бывший генеральный директор компании Ильдар Юланов получил девять лет колонии за хищение более 152 млн рублей. В том же году в отношении ГУП «Башкиравтодор» арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве. Глава Башкортостана Радий Хабиров признавал, что нагрузка на предприятие была завышена, и обещал стабилизировать ситуацию к весне 2026 года.