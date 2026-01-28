0
Бывшего директора МУП в Башкирии обвинили в присвоении денег через фиктивные счета

В Башкортостане бывшего директора МУП «Агидельводоканал» обвиняют в хищении средств предприятия. Ему вменяют оплату фиктивных услуг и покупку деталей для семейных автомобилей.
наручники на решетке
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение экс-руководителю МУП «Агидельводоканал». Следствие считает, что он оплатил личные расходы и вывел деньги через фиктивные договоры, нанеся бюджету ущерб в 440 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о присвоении и растрате рассмотрит Краснокамский межрайонный суд.

Содержание
  1. Схемы с косилками и запчастями
  2. Позиция обвинения
  3. Другие коррупционные дела в регионе

Схемы с косилками и запчастями

Следователи установили три эпизода хищений, которые произошли летом 2024 года.

В июне директор договорился со знакомым предпринимателем о фиктивной сделке. Бизнесмен выставил счет на 360 тысяч рублей за транспортные услуги. По факту машины не работали, услуги никто не оказывал, а переведенные деньги руководитель забрал себе.

Позже глава предприятия купил роторную косилку по завышенной цене. Разницу между реальной стоимостью и суммой в договоре он также присвоил. Кроме того, директор оплачивал за счет МУП запчасти для личного автомобиля и машины своей супруги.

Позиция обвинения

Прокуратура подала иск о взыскании всей суммы ущерба. Чтобы гарантировать возврат денег, на имущество обвиняемого наложили арест. Сам экс-руководитель вину не признает.

Другие коррупционные дела в регионе

В Уфе сейчас судят директора ООО «Современные Технологии Инженерных Коммуникаций». Его обвиняют в коммерческом подкупе на сумму 430 тысяч рублей. Следствие утверждает, что он заплатил представителю контрагента за подписание актов приемки работ. В отличие от коллеги из Агидели, уфимский директор вину признал.

В Кумертау суд уже вынес решение по делу экс-сотрудницы авиационного предприятия. Женщина получала деньги от поставщиков за лоббирование их интересов в закупках. Суд приговорил её к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Похожие записи
23.12.2025
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе «Госстроя» Бадикову

кирилл бадиков в зале суда
Верховный суд Башкирии отменил мягкое наказание экс-главе «Госстроя» Кириллу Бадикову и его топ-менеджерам, заменив его на реальные сроки. Всех троих взяли под стражу в зале суда.
16.12.2025
Суд в Уфе обязал магазин Premium Store выплатить обманутым покупателям 8,2 млн рублей

айфон в руках
Суд обязал владелицу Premium Store выплатить 8,2 млн рублей 27 клиентам. Покупатели оплатили смартфоны, но так и не увидели ни гаджетов, ни денег.
12.12.2025
Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

на осужденного надевают наручники
Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
11.12.2025
В Уфе осудили группу лиц за хищение квартир под видом выдачи займов

молоток и ключ с брелоком
Суд установил, что подсудимые под видом выдачи кредитов оформляли договоры купли-продажи жилья. Пострадавшими числятся семь человек, ущерб превысил 18 млн рублей.
10.12.2025
Главу района в Башкирии задержали за аферу с жильем для сирот

Артур Зарипов
В Башкирии силовики задержали руководителя администрации Бижбулякского района Артура Зарипова. Как сообщают источники РБК Уфа, его обвиняют в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот.
28.11.2025
Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Вадим Гайсин
Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.
27.11.2025
МВД задержало хакеров из Уфы за внесение авто в реестр инвалидов через Госуслуги

задержание подозреваемого
Сотрудники МВД задержали группу лиц в Уфе и Москве, подозреваемых во взломе аккаунтов на «Госуслугах» для незаконного внесения автомобилей в реестр инвалидов.
