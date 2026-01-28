Бывшего директора МУП в Башкирии обвинили в присвоении денег через фиктивные счета

В Башкортостане бывшего директора МУП «Агидельводоканал» обвиняют в хищении средств предприятия. Ему вменяют оплату фиктивных услуг и покупку деталей для семейных автомобилей.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение экс-руководителю МУП «Агидельводоканал». Следствие считает, что он оплатил личные расходы и вывел деньги через фиктивные договоры, нанеся бюджету ущерб в 440 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о присвоении и растрате рассмотрит Краснокамский межрайонный суд.

Схемы с косилками и запчастями

Следователи установили три эпизода хищений, которые произошли летом 2024 года.

В июне директор договорился со знакомым предпринимателем о фиктивной сделке. Бизнесмен выставил счет на 360 тысяч рублей за транспортные услуги. По факту машины не работали, услуги никто не оказывал, а переведенные деньги руководитель забрал себе.

Позже глава предприятия купил роторную косилку по завышенной цене. Разницу между реальной стоимостью и суммой в договоре он также присвоил. Кроме того, директор оплачивал за счет МУП запчасти для личного автомобиля и машины своей супруги.

Позиция обвинения

Прокуратура подала иск о взыскании всей суммы ущерба. Чтобы гарантировать возврат денег, на имущество обвиняемого наложили арест. Сам экс-руководитель вину не признает.

Другие коррупционные дела в регионе

В Уфе сейчас судят директора ООО «Современные Технологии Инженерных Коммуникаций». Его обвиняют в коммерческом подкупе на сумму 430 тысяч рублей. Следствие утверждает, что он заплатил представителю контрагента за подписание актов приемки работ. В отличие от коллеги из Агидели, уфимский директор вину признал.

В Кумертау суд уже вынес решение по делу экс-сотрудницы авиационного предприятия. Женщина получала деньги от поставщиков за лоббирование их интересов в закупках. Суд приговорил её к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.