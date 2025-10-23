Бюджет недополучил почти 7 миллионов рублей: в Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД

В Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД: майору Абдрафикову инкриминируют махинации с визами. Бюджет потерял почти 7 миллионов рублей

В Уфе задержан майор полиции Рустам Абдрафиков, занимавший должность заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан. Ему инкриминируется организация незаконной миграции с использованием служебного положения. По версии следствия, чиновник незаконно продлил просроченные рабочие визы 17 иностранным гражданам, что позволило агропромышленному предприятию избежать крупных штрафов. В результате этих действий бюджет недополучил не менее 6,8 млн рублей.

Детали дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции лицом с использованием служебного положения. По данным следствия, Абдрафиков помог представителю коммерческой организации оформить документы для работников с минимальными штрафами, освободив работодателя от административной ответственности.

11 иностранным гражданам впоследствии оформили новые многократные визы. Ещё шесть человек остались на территории России без необходимых документов — ходатайства о продлении их пребывания даже не поступали, но подозреваемый не предпринял мер по их привлечению к ответственности.

Ход расследования

Преступление выявили в результате совместной работы следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД Башкирии. 22 октября в здании управления по вопросам миграции МВД в Уфе прошли обыски. Силовики изымали служебную документацию.

Следственные действия проводились не только с Абдрафиковым, но и с его заместителем Вадимом Тукташевым, который курировал вопросы выдачи трудовых патентов иностранцам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Официальные комментарии

В пресс-службе МВД Башкирии назвали произошедшее «мероприятиями по пресечению коррупционных проявлений». Руководство регионального МВД поручило подразделению собственной безопасности провести служебную проверку, по результатам которой будет принято решение в отношении задержанного чиновника.

Следственное управление СК России по Башкирии подтвердило возбуждение уголовного дела и сообщило, что расследование ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел.

Задержание в Башкирии происходит на фоне общероссийской тенденции усиления борьбы с коррупцией в миграционных органах. В 2024 году в суд было направлено 124 уголовных дела о должностных преступлениях сотрудников миграционных служб. Власти связывают значительную часть преступности иностранных граждан именно с нелегальной миграцией и коррупционными проявлениями должностных лиц.

В 2025 году принята новая редакция законодательства об ответственности за организацию незаконной миграции. Максимальное наказание по части 2 статьи 322.1 УК увеличено с 7 до 10 лет лишения свободы, а минимальное составляет 5 лет. За организацию незаконной миграции организованной группой предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом от 3 до 5 млн рублей.

Задержание в Уфе не единственное в России. В октябре 2025 года в Ульяновске был арестован начальник управления уголовного розыска регионального УМВД полковник полиции Сергей Дикамов по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. В Ивановской области в 2025 году завершено дело против бывших сотрудников паспортно-визовой службы, обвиняемых в организации незаконного пребывания мигрантов и получении взяток.