МВД Башкирии рассказало о новой схеме мошенников, которые обчистили 34-летнюю жительницу Туймазинского района на круглую сумму.

Афера началась с телефонного звонка. Лжекурьер сообщил женщине приятную новость — тайный поклонник прислал роскошный букет. Для получения подарка требовалось лишь назвать код из входящего SMS. Домохозяйка без раздумий продиктовала заветные цифры.

Спустя некоторое время на телефон горожанке пришло сообщение якобы от госорганов с предупреждением: мошенники через названный код пытаются украсть деньги и вывести их за рубеж. Спасение виделось простым — срочно перевести средства на «защищённый» счёт.

Женщина перевела полмиллиона рублей. После этого связь с «спасителями» оборвалась навсегда. Только тогда жертва осознала, что стала жертвой обмана.

Правоохранители начали расследование, но перспективы поимки аферистов туманны. Преступники действовали дистанционно и наверняка уже скрылись с добычей.