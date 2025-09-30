-1
12 часов
Криминал

Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

В Башкирии будут судить 35-летнего жителя Нефтекамска, который похитил более 320 тысяч рублей со счёта участника спецоперации. Мужчина воспользовался доверием бойца, попросившего его о помощи, сообщает прокуратура Агидели.

В августе 2023 года военнослужащий, возвращаясь из отпуска в зону СВО, случайно забыл в такси свой смартфон с банковским приложением. Он попросил знакомого забрать телефон и отвезти его матери в Агидель.

Однако вместо помощи знакомый решил обогатиться за чужой счёт. В течение нескольких месяцев он тайно переводил деньги со счёта военнослужащего на свои карты, пока тот находился на службе. Таким образом он похитил свыше 320 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, украденные деньги мужчина потратил на личные нужды и погашение своих долгов. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил весь причиненный ущерб.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.

Похожие записи
0
23.09.2025
Новости

Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.
0
22.09.2025
Новости

Российский Генштаб развеял слухи о срочниках

военный билет
В российском Генштабе снова заверили: ни один солдат-срочник осеннего призыва не окажется в зоне спецоперации. Всех новобранцев распределят по частям только на российской территории.
0
18.09.2025
Новости

Бизнес-леди из Уфы вышла замуж за бойца СВО и забрала всё его имущество

военнослужащий держит руку своей жены
В Уфе мать погибшего участника СВО утверждает, что его вдова-бизнесвумен вышла за него по расчету. После смерти бойца пропали его машина и около 5 миллионов рублей выплат.
0
17.09.2025
Спецоперация

В России ускорили процедуру опознания погибших в зоне СВО

военный сво
Следственный комитет РФ усовершенствовал софт и базы данных, чтобы ускорить опознание павших в зоне СВО. Процесс теперь занимает значительно меньше времени.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.