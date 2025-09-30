Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.

В Башкирии будут судить 35-летнего жителя Нефтекамска, который похитил более 320 тысяч рублей со счёта участника спецоперации. Мужчина воспользовался доверием бойца, попросившего его о помощи, сообщает прокуратура Агидели.

В августе 2023 года военнослужащий, возвращаясь из отпуска в зону СВО, случайно забыл в такси свой смартфон с банковским приложением. Он попросил знакомого забрать телефон и отвезти его матери в Агидель.

Однако вместо помощи знакомый решил обогатиться за чужой счёт. В течение нескольких месяцев он тайно переводил деньги со счёта военнослужащего на свои карты, пока тот находился на службе. Таким образом он похитил свыше 320 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, украденные деньги мужчина потратил на личные нужды и погашение своих долгов. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил весь причиненный ущерб.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.