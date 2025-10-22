0
2 часа
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
игорь миронов
©администрация Салавата

Городской суд Стерлитамака приговорил бывшего главу администрации Салавата Игоря Миронова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Миронова признали виновным в превышении должностных полномочий при заключении концессионного соглашения с частной компанией, сообщает Коммерсант.

С апреля по октябрь 2020 года Миронов без проведения конкурса заключил соглашение с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Компания получила городские электрические сети на 50 лет, которые раньше были в ведении МУП «Электрические сети». По условиям сделки инвестор должен был вложить в модернизацию сетей 645 млн рублей.

Чиновник передал муниципальное имущество в обход процедуры согласования. Суд установил, что он действовал из корыстной и личной заинтересованности, руководствуясь карьеризмом. Миронову было известно об экономической нецелесообразности соглашения.

Помимо трех лет колонии, Миронову запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в местном самоуправлении на 2,5 года. Гособвинение просило более строгое наказание — шесть лет лишения свободы. Однако суд назначил меньший срок по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).

Передача электросетей частной компании ухудшила финансовое положение муниципалитета. Город перестал получать прибыль от пользования электросетями, которую мог направить на их модернизацию и развитие. Система электросетевого хозяйства была фактически незаконно изъята из хозяйственного ведения муниципалитета.

Игорь Миронов возглавил администрацию Салавата 12 мая 2020 года. До назначения работал три месяца первым замминистра промышленности и энергетики Башкирии. Имеет богатый опыт работы в нефтегазовой отрасли — был в «Газпром нефти» и «Сибнефти».

Его задержали в марте 2023 года. Первоначально он находился под домашним арестом с запретом пользоваться телефоном и выходить из дома с 22:00 до 06:00. В октябре 2023 года депутаты прекратили его полномочия в связи с истечением срока контракта.

Интересно, что арбитражные суды двух инстанций не признали концессионное соглашение недействительным. Суды отметили, что соглашение исполняется без замечаний три года, проводится реконструкция сетей за счет АСТ, а имущество остается в муниципальной собственности. Однако это не помешало признать действия чиновника преступными в уголовном процессе.

Накануне жителя Ишимбая приговорили к девяти годам строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.

Похожие записи
0
22.10.2025
Криминал

Девять лет строгого режима: заказчика убийства экс-мэра Уфы отправили за решётку

нашивка полиция
Житель Ишимбая Шамил Имангулов получил девять лет строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.
0
21.10.2025
Криминал

Муж бизнесменши сдал чиновников: суд арестовал мэра города в Башкирии за взятку

чиновник в зале суда
Глава Мелеуза Олег Воробьев и его подельник решили подсобить цветочному бизнесу за 200 тысяч рублей. Они обещали продлить договор на киоск в обход правил, но муж владелицы пошел в ФСБ.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии чиновника арестовали за попытку подкупить главу района

чиновник в зале суда
В Мелеузовском районе Башкирии новый коррупционный скандал. Бывший замглавы и действующий мэр пытались подкупить главу муниципалитета за 200 тысяч рублей.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии осудили уфимца, выбросившего супругу с пятого этажа

преступник в зале суда
52-летний уфимец получил почти 10 лет строгача за убийство жены. Он вытолкнул её с пятого этажа, а потом уверял, что она прыгнула сама.
0
17.10.2025
Происшествия

В Башкирии огонь за минуты сжёг дом и семь автомобилей

горит дом
Крупный пожар произошёл на улице Пушкина в Салавате. Огонь полностью уничтожил жилой кирпичный дом и семь припаркованных под навесом автомобилей.
0
16.10.2025
Криминал

В Башкирии экс-чиновник получал откаты и расписывался за несделанный ремонт улиц

Альберта Фархутдинова
Экс-глава благоустройства Бирска Альберт Фархутдинов пойдет под суд. Мужчина подписывал «липовые» акты на ремонт дорог и сдавал налево городскую технику. Ущерб казне — 4,5 млн.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.