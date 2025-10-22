«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.

Городской суд Стерлитамака приговорил бывшего главу администрации Салавата Игоря Миронова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Миронова признали виновным в превышении должностных полномочий при заключении концессионного соглашения с частной компанией, сообщает Коммерсант.

С апреля по октябрь 2020 года Миронов без проведения конкурса заключил соглашение с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Компания получила городские электрические сети на 50 лет, которые раньше были в ведении МУП «Электрические сети». По условиям сделки инвестор должен был вложить в модернизацию сетей 645 млн рублей.

Чиновник передал муниципальное имущество в обход процедуры согласования. Суд установил, что он действовал из корыстной и личной заинтересованности, руководствуясь карьеризмом. Миронову было известно об экономической нецелесообразности соглашения.

Помимо трех лет колонии, Миронову запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в местном самоуправлении на 2,5 года. Гособвинение просило более строгое наказание — шесть лет лишения свободы. Однако суд назначил меньший срок по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).

Передача электросетей частной компании ухудшила финансовое положение муниципалитета. Город перестал получать прибыль от пользования электросетями, которую мог направить на их модернизацию и развитие. Система электросетевого хозяйства была фактически незаконно изъята из хозяйственного ведения муниципалитета.

Игорь Миронов возглавил администрацию Салавата 12 мая 2020 года. До назначения работал три месяца первым замминистра промышленности и энергетики Башкирии. Имеет богатый опыт работы в нефтегазовой отрасли — был в «Газпром нефти» и «Сибнефти».

Его задержали в марте 2023 года. Первоначально он находился под домашним арестом с запретом пользоваться телефоном и выходить из дома с 22:00 до 06:00. В октябре 2023 года депутаты прекратили его полномочия в связи с истечением срока контракта.

Интересно, что арбитражные суды двух инстанций не признали концессионное соглашение недействительным. Суды отметили, что соглашение исполняется без замечаний три года, проводится реконструкция сетей за счет АСТ, а имущество остается в муниципальной собственности. Однако это не помешало признать действия чиновника преступными в уголовном процессе.

Накануне жителя Ишимбая приговорили к девяти годам строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.