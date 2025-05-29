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Бастрыкин взялся за смерть ребенка-инвалида в Башкирии: мать кричит об убийстве

Председатель СК России Александр Бастрыкин лично заинтересовался смертью ребенка-инвалида в Башкортостане. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

История началась еще в январе 2022 года, когда в детском спецучреждении нашли тело ребенка-инвалида. Но только сейчас, спустя три года, дело дошло до самого Бастрыкина.

Мать погибшего мальчика не сдается и продолжает бороться. В новом видеообращении она в открытую заявляет: «Моего сына убили!» Женщина категорически не согласна с выводами следствия.

Пока башкирские следователи ограничились тем, что обвинили санитарку в ненадлежащем оказании услуг. Бывшего директора учреждения обвинили в превышении полномочий. Но маму это явно не устроило.

И зря местные решили спустить дело на тормозах. Сейчас по всей стране СК разбирается с подобными историями — в Челябинской области, к примеру, ребенка довели до инвалидности, в Забайкалье девочке не давали жизненно важные лекарства.

Теперь глава СК потребовал от руководителя башкирского следствия Владимира Архангельского полный доклад. Похоже, кому-то придется отвечать по полной программе.

Бастрыкин
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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