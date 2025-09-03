Бастрыкин взял на контроль расследование драки в кадетской школе Уфы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично взялся за дело о массовой драке кадетов. Следователям придётся отчитаться, почему общественность сомневается в их выводах.

Главе российского Следкома Александру Бастрыкину понадобился детальный доклад по скандальному делу о драке в уфимской школе-интернате. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом для вмешательства центрального аппарата стали недавние публикации в медиа.

В статьях выражается сомнение в объективности расследования. Авторы материалов утверждают, что руководство учебного заведения якобы ушло от наказания. А выводы, к которым пришли местные следователи, не отражают реальной картины событий.

Инцидент, напомним, прогремел ещё в ноябре 2024 года. Тогда в школе-интернате с лётной подготовкой имени Гареева случилась потасовка, в которой, по слухам, сошлись около сотни курсантов. Поводом стала оскорбительная надпись, оставленная на плацу. В результате несколько подростков получили серьёзные травмы.

По факту происшествия силовики открыли сразу несколько уголовных дел. Речь идёт о групповом хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и халатности. Некоторым участникам драки теперь грозит до семи лет заключения.

Теперь следователям из Башкирии предстоит подготовить для Москвы подробный отчёт. В нём требуется изложить все установленные факты, рассказать о прогрессе в расследовании и дать оценку критическим замечаниям, которые звучат в публичном поле.

По данным СМИ, в мае того же 2024 года в этом же учебном заведении уже был инцидент, связанный с дедовщиной. Тогда 16-летний парень попал в больницу с ожогами и сотрясением мозга после того, как одноклассник брызнул ему в лицо из дезодоранта, который поджёг зажигалкой.

Конфликты в этом корпусе доходили до суда и раньше. Как сообщали федеральные медиа, в 2016 году один из кадетов был избит сокурсниками. Хотя вина нападавших была установлена, уголовное дело тогда возбуждать не стали, так как им не исполнилось 16 лет. Семья пострадавшего взыскала лишь небольшую компенсацию.