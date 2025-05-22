Бастрыкин взял на контроль проблему качества воды в Башкирии

Следком России взял на особый контроль дело о мутной воде в селе Миловка в Башкирии. По данным пресс-центра ведомства, жители уже несколько лет получают из крана жидкость, которую страшно не то что пить — даже посуду мыть.

Ресурс имеет «неестественный цвет» и «содержит осадок» — так деликатно описывают ситуацию официальные источники. Местные жители говорят проще: «Вода ржавая и пахнет».

Годами люди писали во все возможные инстанции — бесполезно. Чиновники отписками закрывали глаза на проблему, пока ситуация не дошла до федерального уровня.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию и поручил и.о. руководителя башкирского управления СК Ильясу Масаллимову немедленно представить результаты проверки.

Процесс теперь на особом контроле центрального аппарата ведомства. Видимо, только угроза уголовного дела может заставить местных чиновников повернуться лицом к проблемам простых людей. А пока жителям Миловки остаётся только мечтать о том, что однажды из крана потечёт прозрачная вода — такая банальная, но недостижимая роскошь для российской глубинки.