Бастрыкин взял на контроль дело о приставаниях нелегалов к детям в Уфе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о домогательствах к 12-летним школьницам в Уфе. Полиция задержала двоих иностранцев с просроченными документами.
мигранты задержанные полицией
©МВД Башкирии

История с приставаниями к детям в Уфе, всколыхнувшая соцсети, дошла до самого верха. Теперь за ходом расследования уголовного дела о развратных действиях будет лично следить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он уже потребовал предоставить ему подробный доклад.

Всё случилось на одной из детских площадок города, где двое парней 20 и 21 года навязчиво пытались познакомиться со школьницами. Парни представлялись подростками, но их поведение вызвало подозрения у очевидцев, которые и сняли происходящее на видео. Ролик быстро разлетелся по уфимским пабликам.

Сотрудники полиции оперативно установили личности героев видео и доставили их в отдел для разбирательства. Иностранцы приехали в Уфу на заработки и жили у земляка, который сдавал им квартиру.

При проверке документов у обоих задержанных истёк срок легального пребывания в России. Так что к делу о домогательствах добавились ещё и административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Владельца квартиры, приютившего нелегалов, тоже привлекли к ответственности.

