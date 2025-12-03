Бастрыкин взял на контроль дело о похищении подростка в Башкирии: обвиняемым грозит 12 лет

В Башкортостане начался судебный процесс над тремя жителями села Юмагузино. Их обвиняют в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений 16-летнему подростку, который впал в кому.

Следственный комитет и прокуратура Республики Башкортостан завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей Кугарчинского района. Фигурантам, возраст которых составляет от 28 до 34 лет, предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц с применением насилия.

Инцидент произошел в июле текущего года в деревне, расположенной недалеко от села Юмагузино. По данным следствия, трое местных жителей проникли ночью в дом, где проживал 16-летний юноша. Нападавшие нанесли потерпевшему телесные повреждения, после чего насильно посадили его в автомобиль и увезли.

Родители подростка, ставшие свидетелями происшествия, начали преследовать автомобиль похитителей. Увидев погоню, обвиняемые высадили пострадавшего и скрылись с места событий.

В результате полученных травм юноша был госпитализирован в тяжелом состоянии и впал в кому, в которой находится по настоящее время. Изначально дело расследовалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, однако позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью о похищении человека. Максимальное наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Расследование дела было взято на контроль центральным аппаратом СКР после сообщений в СМИ о том, что местные правоохранительные органы якобы не принимали заявление от родителей потерпевшего.